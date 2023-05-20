約會餐廳挑選攻略！網推「這裡」氣氛佳、不怕沒話題

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「約會餐廳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大約會餐廳類型與六大熱門約會餐廳菜系排行。

520因為諧音「我愛你」，使得5月20日成為許多情侶約會、表達愛意的浪漫時機，如果你還沒想好要怎麼慶祝，不妨參考以下網友熱議的約會餐廳，了解怎麼選餐廳最加分？而又是哪種菜系最受歡迎呢？

貓咪「咖啡廳」打卡拍照好可愛 高檔「牛排館」浪漫氛圍超加分 ▲ 網友熱議TOP10約會餐廳類型 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內針對約會餐廳的相關話題討論，可以發現「咖啡廳」因為環境優美，成為許多網友公認的約會聖地，除了有美味的甜點供顧客享用外，也讓戀人有面對面交流談心的空間。一名網友就在討論區上表示「和男友會去各家咖啡廳踩點，聊聊最近發生的事」，更是補充在「網美咖啡廳」約會時，精緻裝潢讓人宛若置身仙境，可以和另一半拍照打卡，留下甜蜜紀念；另外，近期蔚為風潮的「貓咪咖啡廳」，也是許多情侶的約會好去處，就有網友指出「剛交往時會去貓咪咖啡廳，話題圍繞著貓貓不怕尷尬空拍」，認為貓咪可愛療癒的陪伴，能讓情侶的互動甜蜜升級。

此外，重視氣氛的「牛排館」也備受熱議，不少網友提到「在高檔牛排館約會時，雙方穿著正裝用餐很有儀式感」，認為在特殊節日享用高級排餐，可以為戀愛增添浪漫氛圍；也有一派民眾熱愛「平價牛排館」，表示「用最實惠的價格，就能滿足肉食主義者的需求」，直呼幸福感滿滿，且部分牛排館會供應自助吧，讓味蕾得到更豐富的享受。

而同樣以氣氛為取向的「餐酒館」和「景觀餐廳」，也是近來戀人約會的好選擇，有網友就分享「粉紅泡泡的節日裡，絕對要和另一半找有氛圍感的餐廳慶祝」，說明情侶在餐酒館用餐之餘，還可以一起品嘗調酒，讓兩人浸泡在微醺的曖昧氛圍中，至於景觀餐廳則能欣賞夜景、海景或落日，營造浪漫風情為戀情升溫。

「日式料理」菜餚精緻成熱議焦點 「義式料理」口味豐富受高度關注 ▲ 網友熱議TOP6約會餐廳菜系 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

在約會餐廳菜系中，討論度最高的是以精緻著稱的「日本料理」，就有網友提到「日本料理除了注重食材新鮮美味外，擺盤、刀功、火候也都有下功夫」，從料理職人烹製板前料理的嫻熟手法，到懷石料理豐盛又講究的擺盤，都能帶給顧客視覺與味覺的雙重饗宴。此外，日本料理中的拉麵也是許多人喜愛的品項，即有網友在討論區上喊出「約會就是要吃拉麵店」的宣言，並分享多間知名拉麵店供其他情侶參考，引起熱烈迴響，如「推北投的葉櫻拉麵，湯很濃、肉有彈性，還可以跟男朋友坐得很近」、「約會時去吃初原麵場，覺得對方超有品味的」等。

而「義式料理」則因為口味豐富受到網友推崇，像是手工現作的窯烤披薩和義大利麵，都可以挑選自己青睞的醬汁和配料，為料理搭配出與眾不同的風情，有網友就表示「約會、紀念日吃義大利麵，有氣氛又可以選自己愛的口味」、「披薩需要和另一半分享才吃得完，每次跟男友吃都覺得好甜蜜」，認為義大利料理是約會時不錯的選擇。

520在即，還在煩惱約會餐廳要如何挑選嗎？安排約會時，不妨參考看看網友熱議的餐廳類型與菜系，結合另一半的喜好，找到專屬於你們的約會餐廳吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「十大約會餐廳類型與六大熱門約會餐廳菜系排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/04~2022/05/04，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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