放工讀生1人hold全場！她曝爭議咖啡廳內幕 提出調薪「隔天被開除」

台北咖啡店「JPG Coffee」因不滿顧客留一顆星，在IG公開揭露顧客私人資訊、甚至抨擊長相等行為，引發社會討論。一名自稱是咖啡廳前工讀生在Dcard發文表示，看到整件事情被炎上，她不太意外，因為在人力調度上，這間咖啡廳很早就出現問題，當初她剛上4次班，就被要求一人顧店，雖然平日忙得過來，但周末人潮很多，真的會忙到分身乏術。然而，當她提出要調整工作量或加薪，老闆的合夥人稱會好好討論，結果隔天就收到對方訊息「先不幫妳排班，謝謝妳兩個月的幫忙」，最終被踢出群組。

原PO在Dcard分享以前在「JPG Coffee」的工作經歷，當初應徵上咖啡廳工讀生時，發現店裡只有老闆和合夥人是正職，其他人都是兼職身分。當她上4次班後，老闆就要求她一人顧店，「說要測試是不是真的有學起來」，但一人上班得學習「一心多用」，要兼顧內外場7項工作，包含鹹食咖啡製作、備料、招呼客人、收銀、基本清潔、店內規則維護、送咖啡給附近的公司常客等。原PO表示，平日這種工作模式能應付過來，但周末會有更多客人，就會分身乏術。

原PO坦言，當初一人顧店歷經很多挫折，像是會忘了鹹食製作流程，不清楚怎麼擺盤，壓咖啡也不熟練，會分兩杯給客人等，同時也需留意有沒有客人進店，當向客人介紹完菜單，又要回頭「翻一下鬆餅」，再加上還要處理外送單和其他瑣事，幸好客人都很體諒。

女網友指出，一個人顧店要忙很多事，要製作食物飲品、招呼客人點餐和處理外送單等，一人上班總是戰戰競競。 情境示意圖。圖／Ingimage

「我起初能心平氣和的面對，久了就覺得很無奈」，原PO指出，店內教育訓練不足，像是食物擺盤、和外送員如何聯繫等，都是硬著頭皮按老闆寫的流程做。且店內一開始沒交接事物習慣，如果食物用料被別的班別工讀生用光，不會被告知，因此上班前得先檢查備品是否足夠。

原PO也透露，基本上店內所有事物都由合夥人處理，老闆則負責IG經營、店內擺設、想新菜色等。工作期間也能隱約感受到老闆對經營管理沒概念，只要辭退工讀生就會很緊張，「還是我跟他說的辭退的訊息怎麼傳比較妥，然後要注意資遣費」。

原PO說道，如果提出店內問題時，老闆是願意討論的，例如她提出店內人力不足時，老闆也請了一位工讀生協助，但後來再要求補人增加排班彈性時，老闆則婉拒，認為人力已經夠了，「明明我只是兼職工讀生，但工作量跟責任真的有點過大，就算補了人，核心問題根本沒被處理」。

接著她向咖啡廳合夥人提出，自己的工作量實在太多，除了上班時數以外，其他工作內容已經逼近正職，不知道對方能否幫她調薪，或者將工作量調整成一位工讀生能做的量。合夥人聽完後說會和老闆討論，沒想到隔天就收到對方傳訊息告知，「先不幫妳排班，謝謝妳兩個月的幫忙」，接著她就被踢出咖啡廳工作群組，更誇張的是，從離職到現在，老闆和合夥人都忘了店裡倒圾垃的門禁卡還在她這邊。

女網友表示，當她出調整工作量或加薪時，合夥人稱會和老闆討論看看，結果隔天就被告知開除，並被退出群組。 情境示意圖。圖／Ingimage

貼文曝光後掀起熱烈討論，網友紛紛留言，「合夥人太狠了，一提調薪就fire妳」、「我覺得妳好厲害，要我一個人顧店真的不行，廁所也不可以去。」、「不是正職卻身兼這麼多任務...光想就非常疲憊，而且最後竟然是直接被踢群也太誇張，辛苦妳了」。也有網友留言，「看監視器就覺得當下那個工讀忙不過來，前面先是把客人當空氣，加上後來摔杯那些舉動，應該多少也是有遷怒的成分在」。

原PO也表示，「希望台灣服務的文化，不管是客人還是店家都是，可以越來越健康」，希望有人要當老闆開店時，也要學習一下管理經營等眉角，「不然很容易爆掉」。