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肯德基好蝦 「夏威夷海洋Q蝦堡、咔啦脆雞Q蝦堡」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基同步推出「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」。圖／肯德基提供
肯德基同步推出「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」。圖／肯德基提供

肯德基自5月23日起，將推出全新產品「夏威夷海洋Q蝦堡」，標榜以咔滋Q彈黃金蝦排，搭配上特製醬汁，帶來酸甜的海洋滋味，另外還有「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」、「芒果百香果冰淇淋大福」同步登場。同時針對會員，肯德基也推出登入抽獎優惠，有機會獲得dyson吹風機、雙人住宿券。

肯德基本次推出的「夏威夷海洋Q蝦堡」以嚴選白蝦搭配秘製醃漬粉製成咔滋Q彈黃金蝦排，搭配由蒜末、檸檬汁、芥末醬調製而成的香蒜醬汁，還有番茄片與鳳梨片．帶來鮮明海味與酸甜風味，單點135元，另有多種組合套餐，每份150～620元。同步登場的「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」則是一次結合黃金蝦排、原塊雞肉排，帶來海陸雙重享受，單點160元。

隨著夏天到來，肯德基新推出「芒果百香果冰淇淋大福」，以百香果冰淇淋搭配芒果醬，還有金黃的麻糬皮增添口感，每顆52元。購買肯德基套桶餐加點「雙色冰淇淋大福禮盒」，原價408元，特價347元；桶餐加點「芒果百香果冰淇淋大福禮盒」，原價416元，特價355元。

即日起至5月22日期間，PK雙饗卡APP會員登入可抽優惠券，現享56折起，新舊會員參加天天抽再享dyson吹風機、宜蘭力麗威斯汀雙人住宿券抽獎資格。

肯德基「夏威夷海洋Q蝦堡」新登場。圖／肯德基提供
肯德基「夏威夷海洋Q蝦堡」新登場。圖／肯德基提供
肯德基全新口味「芒果百香果冰淇淋大福」， 每顆52元。圖／肯德基提供
肯德基全新口味「芒果百香果冰淇淋大福」， 每顆52元。圖／肯德基提供

肯德基 冰淇淋

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