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Sinasera 24新品牌Luma Café 攜手新住民打造家的滋味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Luma Café」攜手新住民，設計出以「越南Fusion」為主題的料理。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」攜手新住民，設計出以「越南Fusion」為主題的料理。圖／Luma Café提供。

Sinasera 24法式餐廳在台東長濱深耕多年，秉持推廣在地小農、取用季節食材的精神，提供偏鄉難得一見的Fine Dining料理，更投入於長濱國中飲食教育的課程中，一直以來與在地互動頻繁。今年Sinasera 24在長濱主要街區，推出新品牌「Luma Café」，由原Sinasera 24外場經理帶領團隊，打造如家一般的舒適空間與料理，於5月19日上午11點正式開幕。

「Luma Café」上下兩層加上戶外區，總共有40個位子，營業時間為上午11點至晚上8點，每週三、四公休；由於是咖啡廳形式，因此以現場候位為主，訂位僅針對包場類型。

「Luma」在英語中是亮度、光亮的意思，而在阿美語中，「luma'」則蘊藏家的意涵。團隊以此為發想，期許以咖啡廳形式經營、提供簡餐的「Luma Café」，以餐飲服務點亮長濱，也成為旅人在長濱的家，更希望在地居民像到鄰居家串門子，在「Luma Café」聚首閒談、品嚐美食。

長濱融合著多元族群，更有許多新住民姊妹飄洋過海，在此落地生根。她們帶來了家鄉味，在「Luma Café」菜式研發之初，即與這些姊妹們交流分享，設計出以「越南Fusion」為主題的料理。

延續Sinasera 24對在地食材選用的堅持，Luma Café將越南春捲、三明治等料理，以長濱的界橋白蝦、成功漁港海鮮、玉里蓮貞豬重新演繹；點心及調飲當中，也加入了長濱香檬、手工柴燒黑糖、刺蔥等在地滋味。

Luma Café的營運團隊，來自Sinasera 24餐廳的內外場人員，是一群逐漸在長濱生根的人，他們將法式餐廳的歷練帶到新品牌。原從外地來長濱生活工作的他們，也已將長濱視為另一個家，跟來到台灣的新住民一樣，成為新一代長濱人。這次將「Luma Café」首店開在長濱，將努力讓這間新生小店在偏鄉發光，未來希望能拓展到更多、更遠的地方。

◎Luma Café相關資訊

．營業時間：上午11:00～晚間20:00（週三、四店休）

．IG：@lumacafetw

．地址：台東縣長濱鄉長濱27號

．電話：089 831 682

「Luma Café」上下兩層加上戶外區，總共有40席座位。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」上下兩層加上戶外區，總共有40席座位。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」以咖啡廳形式，詮釋家的滋味。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」以咖啡廳形式，詮釋家的滋味。圖／Luma Café提供。
以長濱在地食材，重新演繹越南春捲。圖／Luma Café提供。
以長濱在地食材，重新演繹越南春捲。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」位於台東長濱主要街區。圖／Luma Café提供。
「Luma Café」位於台東長濱主要街區。圖／Luma Café提供。

咖啡廳 餐廳 偏鄉 新住民

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