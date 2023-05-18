Sinasera 24新品牌Luma Café 攜手新住民打造家的滋味

Sinasera 24法式餐廳在台東長濱深耕多年，秉持推廣在地小農、取用季節食材的精神，提供偏鄉難得一見的Fine Dining料理，更投入於長濱國中飲食教育的課程中，一直以來與在地互動頻繁。今年Sinasera 24在長濱主要街區，推出新品牌「Luma Café」，由原Sinasera 24外場經理帶領團隊，打造如家一般的舒適空間與料理，於5月19日上午11點正式開幕。

「Luma Café」上下兩層加上戶外區，總共有40個位子，營業時間為上午11點至晚上8點，每週三、四公休；由於是咖啡廳形式，因此以現場候位為主，訂位僅針對包場類型。

「Luma」在英語中是亮度、光亮的意思，而在阿美語中，「luma'」則蘊藏家的意涵。團隊以此為發想，期許以咖啡廳形式經營、提供簡餐的「Luma Café」，以餐飲服務點亮長濱，也成為旅人在長濱的家，更希望在地居民像到鄰居家串門子，在「Luma Café」聚首閒談、品嚐美食。

長濱融合著多元族群，更有許多新住民姊妹飄洋過海，在此落地生根。她們帶來了家鄉味，在「Luma Café」菜式研發之初，即與這些姊妹們交流分享，設計出以「越南Fusion」為主題的料理。

延續Sinasera 24對在地食材選用的堅持，Luma Café將越南春捲、三明治等料理，以長濱的界橋白蝦、成功漁港海鮮、玉里蓮貞豬重新演繹；點心及調飲當中，也加入了長濱香檬、手工柴燒黑糖、刺蔥等在地滋味。

Luma Café的營運團隊，來自Sinasera 24餐廳的內外場人員，是一群逐漸在長濱生根的人，他們將法式餐廳的歷練帶到新品牌。原從外地來長濱生活工作的他們，也已將長濱視為另一個家，跟來到台灣的新住民一樣，成為新一代長濱人。這次將「Luma Café」首店開在長濱，將努力讓這間新生小店在偏鄉發光，未來希望能拓展到更多、更遠的地方。

◎Luma Café相關資訊 ．營業時間：上午11:00～晚間20:00（週三、四店休） ．IG：@lumacafetw ．地址：台東縣長濱鄉長濱27號 ．電話：089 831 682

「Luma Café」上下兩層加上戶外區，總共有40席座位。圖／Luma Café提供。

「Luma Café」以咖啡廳形式，詮釋家的滋味。圖／Luma Café提供。

以長濱在地食材，重新演繹越南春捲。圖／Luma Café提供。