海膽、干貝、炸蝦入饌！創意板前手卷「OSSU」插旗東區

喜歡「和洋料理」的民眾，未來又有新選擇了！位於台北東區的新餐廳「OSSU Handroll & Bar」主打美國流行的「板前日本手卷料理」，以個人套餐的型態，讓民眾一次可以享受到藍蟹、海膽、北海道干貝等多種口味的創新手卷。另外還有最豪華的「OSSU ROLL」可供單點，一次擁有和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝堆疊而成的奢侈滋味。

OSSU Handroll & Bar的創辦人之一為球星毛加恩，店名則源自日本問候語「おはようございます（Ohayo gozaimasu）」。店址鄰近台北明耀百貨，採兩層樓的設計。一樓採ㄇ字型吧台設計，共有16席座位，讓民眾可以近距離欣賞主廚現場製作手卷的過程。二樓則規劃為獨立包廂，未來可供賓客預約使用。目前僅開放晚間的17:30、19:30兩個餐期。

店內提供以海鮮為主的tasting menu，每季會依據當令食材調整，並且同時結合日式與美式的烹調手法，打造出新奇的口味變化。目前套餐採8道式規劃，其中包含5款手卷，另有搭配甜點與湯品。擔任開場的「HAMACHI CRUDO」由鰤魚生魚片搭配由泰式辣椒、柚子、紫蘇調製而成的米酒醋醬汁，以草本香氣與微辣感打開味蕾。

「SHISO LIME SHRIMP」以酥炸白蝦為主角，淋上芥末紫蘇醬、海鹽與檸檬，微辣酸甜。「BLUE CRAB ROLL」則是取出藍蟹蟹肉，再以檸檬、柚子與香鬆調味。「UNI ROLL」選用北海道海膽沾上特製醬油和芥末，並搭配紫蘇葉天婦羅增添香氣與口感，日式風格強烈。此外套餐中也吃得到北海道干貝配蒜香辣油美乃滋的「CHILI SCALLOP ROLL」，以及鮪魚腹肉搭配日式醃蘿蔔的「TORO ROLL」。

除了風格各異的手卷外，套餐中的「CHICKEN KARAGE」是以日式炸雞搭配蒜香美乃滋、柚子汁醃漬西瓜，帶來混搭的清爽感；「CRISPY RICE TUNA」則是以脆米米菓為底，鋪滿辣鮪魚、酪梨與蝦卵，在用餐過程中增添口感與風味轉換空間。

現行Tasting menu每套1,980元，採預約制。同時OSSU還有一款「OSSU ROLL」，一次集結和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝等食材，最後再灑上金箔點綴，視覺與味覺皆十分豪華，單點價600元。

【OSSU Handroll & Bar】

電話：02-2777-1003