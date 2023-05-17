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海膽、干貝、炸蝦入饌！創意板前手卷「OSSU」插旗東區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一次集結和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝等食材的「OSSU ROLL」，單點600元。記者陳睿中／攝影
一次集結和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝等食材的「OSSU ROLL」，單點600元。記者陳睿中／攝影

喜歡「和洋料理」的民眾，未來又有新選擇了！位於台北東區的新餐廳「OSSU Handroll & Bar」主打美國流行的「板前日本手卷料理」，以個人套餐的型態，讓民眾一次可以享受到藍蟹、海膽、北海道干貝等多種口味的創新手卷。另外還有最豪華的「OSSU ROLL」可供單點，一次擁有和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝堆疊而成的奢侈滋味。

OSSU Handroll & Bar的創辦人之一為球星毛加恩，店名則源自日本問候語「おはようございます（Ohayo gozaimasu）」。店址鄰近台北明耀百貨，採兩層樓的設計。一樓採ㄇ字型吧台設計，共有16席座位，讓民眾可以近距離欣賞主廚現場製作手卷的過程。二樓則規劃為獨立包廂，未來可供賓客預約使用。目前僅開放晚間的17:30、19:30兩個餐期。

店內提供以海鮮為主的tasting menu，每季會依據當令食材調整，並且同時結合日式與美式的烹調手法，打造出新奇的口味變化。目前套餐採8道式規劃，其中包含5款手卷，另有搭配甜點與湯品。擔任開場的「HAMACHI CRUDO」由鰤魚生魚片搭配由泰式辣椒、柚子、紫蘇調製而成的米酒醋醬汁，以草本香氣與微辣感打開味蕾。

「SHISO LIME SHRIMP」以酥炸白蝦為主角，淋上芥末紫蘇醬、海鹽與檸檬，微辣酸甜。「BLUE CRAB ROLL」則是取出藍蟹蟹肉，再以檸檬、柚子與香鬆調味。「UNI ROLL」選用北海道海膽沾上特製醬油和芥末，並搭配紫蘇葉天婦羅增添香氣與口感，日式風格強烈。此外套餐中也吃得到北海道干貝配蒜香辣油美乃滋的「CHILI SCALLOP ROLL」，以及鮪魚腹肉搭配日式醃蘿蔔的「TORO ROLL」。

除了風格各異的手卷外，套餐中的「CHICKEN KARAGE」是以日式炸雞搭配蒜香美乃滋、柚子汁醃漬西瓜，帶來混搭的清爽感；「CRISPY RICE TUNA」則是以脆米米菓為底，鋪滿辣鮪魚、酪梨與蝦卵，在用餐過程中增添口感與風味轉換空間。

現行Tasting menu每套1,980元，採預約制。同時OSSU還有一款「OSSU ROLL」，一次集結和牛、鮪魚腹、海膽、魚子、鴨肝等食材，最後再灑上金箔點綴，視覺與味覺皆十分豪華，單點價600元。

【OSSU Handroll & Bar】

電話：02-2777-1003

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷58號

OSSU Handroll & Bar一樓採ㄇ字型吧台設計。圖／OSSU Handroll & Bar提供
OSSU Handroll & Bar一樓採ㄇ字型吧台設計。圖／OSSU Handroll & Bar提供
OSSU創辦人毛加恩（圖左）、施振邦。圖／OSSU Handroll & Bar提供
OSSU創辦人毛加恩（圖左）、施振邦。圖／OSSU Handroll & Bar提供
北海道干貝配蒜香辣油美乃滋的「CHILI SCALLOP ROLL」。記者陳睿中／攝影
北海道干貝配蒜香辣油美乃滋的「CHILI SCALLOP ROLL」。記者陳睿中／攝影
以鰤魚生魚片為主的「HAMACHI CRUDO」，具草本香氣與微辣感。記者陳睿中／攝影
以鰤魚生魚片為主的「HAMACHI CRUDO」，具草本香氣與微辣感。記者陳睿中／攝影
鮪魚腹肉搭配日式醃蘿蔔的「TORO ROLL」。記者陳睿中／攝影
鮪魚腹肉搭配日式醃蘿蔔的「TORO ROLL」。記者陳睿中／攝影
北海道海膽搭配紫蘇葉天婦羅的「UNI ROLL」。記者陳睿中／攝影
北海道海膽搭配紫蘇葉天婦羅的「UNI ROLL」。記者陳睿中／攝影
CRISPY RICE TUNA。記者陳睿中／攝影
CRISPY RICE TUNA。記者陳睿中／攝影
「CHICKEN KARAGE」是以日式炸雞搭配蒜香美乃滋、柚子汁醃漬西瓜。記者陳睿中／攝影
「CHICKEN KARAGE」是以日式炸雞搭配蒜香美乃滋、柚子汁醃漬西瓜。記者陳睿中／攝影
SHISO LIME SHRIMP。記者陳睿中／攝影
SHISO LIME SHRIMP。記者陳睿中／攝影
BLUE CRAB ROLL。記者陳睿中／攝影
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套餐 海膽

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