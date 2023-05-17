city'super「尋味澳秘美食之旅」 消費滿千抽澳洲機票

看準近年澳洲品牌及美食深受台灣人的喜愛，遠東百貨與city'super攜手澳洲駐台辦事處、昆士蘭旅遊局，即日起至5月29日，在city’super全台八店舉辦「2023尋味澳秘美食之旅」，嚴選400款以上包含米其林餐廳御用的澳洲和牛肉品、頂級龍蝦，以及澳洲葡萄酒王「奔富」等世界頂級食材，同時集結百款澳洲旅遊必買商品，讓消費者一站式購足澳洲道地商品。

city’super「2023尋味澳秘美食之旅」現場集結眾多澳洲特色物產，其中更有1/3為獨家販售。特別推薦嚴選多款澳洲和牛無骨小排、和牛燒肉片，以及澳洲草飼牛板腱牛排等頂級肉品，如米其林餐廳指定使用的澳洲「Sher Wagyu射和牛無骨牛小排」100g原價550元、澳洲展特價380元。另有肉質細緻的「澳洲熟凍龍蝦」售價1,299/元以及頂級「澳洲冷凍帶殼鮑魚」一盒原價1,280元，特價1,150元。

此外，city’super特別引進多家知名酒莊的葡萄酒，如「奔富庫濃格卡本內紅葡萄酒」750ml原價880元，特價820元。另有澳洲必買時尚精品茶「T2風味茶」、澳洲大自然牙膏領導品牌「Grants澳洲格蘭特大自然牙膏」；以及遠東百貨、city’super通路獨賣「澳洲Nature’s GoldMGO30麥蘆卡蜂蜜」250g售價588元。

與此同時在電商平台遠傳friDay購物、蝦皮購物的「澳洲展專區」皆能買到澳洲必買零食及伴手禮；在UberEats「澳洲展專區」也能一站購足頂級生鮮食材至家中。5月29日前，當日消費滿2千元即送獨家澳洲限量帆布袋；消費滿1千元還有機會抽中獲米其林推薦的N°168 PRIME 牛排館─敦化館的價值近萬元的雙人海陸套餐餐、平日單人午間套餐餐券等，最大獎為價值5萬5千元的「台北─布里斯本來回機票」。

澳洲必買時尚精品茶「T2風味茶」。圖/city’super提供 「Grants澳洲格蘭特大自然清涼薄荷牙膏」110g售價200元。圖/city’super提供 米其林餐廳指定使用澳洲「Sher Wagyu射和牛無骨牛小排」100g原價550元，澳洲展特價380元。圖/city’super提供 遠東百貨與city' super攜手澳洲駐台辦事處、昆士蘭旅遊局，即日起在全台八店舉辦「2023尋味澳秘美食之旅」。圖/city’super提供 遠東百貨、city’super通路獨賣「澳洲Nature’s GoldMGO30麥蘆卡蜂蜜」250g售價588元。圖/city’super提供

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