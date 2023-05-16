聽新聞
test
0:00 / 0:00
只有22天！拿坡里「大披薩＋6塊炸雞」520元 組合現省169
隨著適合情人告白心意的「520」即將到來，即日起至6月6日期間，「拿坡里披薩.炸雞」推出浪漫限時優惠，「大披薩+6塊雞腿二重奏」組合，享76折優惠價520元，現省169元。會員還可享515元優惠價，一次擁有披薩、雞塊與雞腿的多重享受。
拿坡里披薩.炸雞本次推出的「大披薩+6塊雞腿二重奏」組合，內含一份任選口味的大披薩，6塊雞腿二重奏則是由3塊腿排、3塊棒腿組成，各有不同風味。搭配組合原價689元，優惠價520元，炸雞也能整桶換成烤雞。APP會員憑三商i美食卡快閃優惠券，再享會員價515元，現省174元（領券時間自5月16日至5月31日）。
除此之外，即日起至5月28日，每週五、六、日於拿坡里披薩.炸雞使用LINE Pay付款，單筆消費滿500元享LINE POINTS 2%回饋，綁定中信LINE Pay卡再享3%回饋，等同最高可享5%回饋。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言