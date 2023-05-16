雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「微牽絲起司排堡」回歸

繼2022首度登場後，麥當勞所推出的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起至6月13日限期回歸，特別加入由艾登起司（Edam Cheese）製成的「微牽絲起司排」，帶來濃郁的起司風味及牽絲爽感。同時麥當勞與KitKat聯名推出限量「巧克力焦糖冰炫風」，並贈送「KitKat迷你威化巧克力」。另外針對麥當勞歡樂送，也限時享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)等產品「買1送1」的優惠。還有「OREO冰炫風買1送1」的LINE專屬優惠。

台灣麥當勞「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」自2022年首度推出，本次再度限時回歸。「微牽絲起司排雙牛堡」採用兩片100%純牛肉，搭配清爽生菜、傑克起司醬、切達起司片，再加入關鍵靈魂主角「艾登起司排」。整塊艾登起司炸至金黃，酥脆外層包覆濃厚起司，牽絲起司內餡兼具迷人香氣及豐富口感，單點124元，經典套餐189元。同時還有「微牽絲起司排脆豬堡」，使用炸豬排帶來不同風味，單點124元，經典套餐189元。

5月17日起，麥當勞與巧克力「KitKat」聯名推出「巧克力焦糖冰炫風」，將KitKat巧克力脆片拌入冰淇淋中，帶來獨特的巧克力風味與酥脆的威化餅口感，還有焦糖醬增添層次香甜，每杯65元，限量供應。購買「巧克力焦糖冰炫風」1杯，即送「KitKat迷你威化巧克力」1份，送完為止。