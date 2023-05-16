快訊

中常委挺郭台銘連署書曝光 17日提案「非郭不可」

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

周休三日學校可行嗎？教團殘酷點「暑假恐剩二周」

雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「微牽絲起司排堡」回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起正式回歸。圖／麥當勞提供
麥當勞「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起正式回歸。圖／麥當勞提供

繼2022首度登場後，麥當勞所推出的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起至6月13日限期回歸，特別加入由艾登起司（Edam Cheese）製成的「微牽絲起司排」，帶來濃郁的起司風味及牽絲爽感。同時麥當勞與KitKat聯名推出限量「巧克力焦糖冰炫風」，並贈送「KitKat迷你威化巧克力」。另外針對麥當勞歡樂送，也限時享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)等產品「買1送1」的優惠。還有「OREO冰炫風買1送1」的LINE專屬優惠。

台灣麥當勞「微牽絲起司排雙牛/脆豬堡」自2022年首度推出，本次再度限時回歸。「微牽絲起司排雙牛堡」採用兩片100%純牛肉，搭配清爽生菜、傑克起司醬、切達起司片，再加入關鍵靈魂主角「艾登起司排」。整塊艾登起司炸至金黃，酥脆外層包覆濃厚起司，牽絲起司內餡兼具迷人香氣及豐富口感，單點124元，經典套餐189元。同時還有「微牽絲起司排脆豬堡」，使用炸豬排帶來不同風味，單點124元，經典套餐189元。

5月17日起，麥當勞與巧克力「KitKat」聯名推出「巧克力焦糖冰炫風」，將KitKat巧克力脆片拌入冰淇淋中，帶來獨特的巧克力風味與酥脆的威化餅口感，還有焦糖醬增添層次香甜，每杯65元，限量供應。購買「巧克力焦糖冰炫風」1杯，即送「KitKat迷你威化巧克力」1份，送完為止。

5月24日至6月13日期間，使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享「6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)」等產品「買1送1」（五選一）。另外麥當勞針對電子商品券推出一系列優惠，即日起至5月23日期間，透過麥當勞app隨買店取，「薯條(中)+那堤(冰/熱)」10組，特價880元，最多可省370元；「蘋果派+那堤(冰/熱)」10組，特價770元，最多可省330元。針對LINE禮物通路，5月20日可享「OREO冰炫風」買1送1，限量5,200組。

「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，單點124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供
「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，單點124元，經典套餐189元。圖／麥當勞提供
麥當勞與KitKat聯名推出「巧克力焦糖冰炫風」，每杯65元，並加贈「KitKat迷你威化巧克力」1份。圖／麥當勞提供
麥當勞與KitKat聯名推出「巧克力焦糖冰炫風」，每杯65元，並加贈「KitKat迷你威化巧克力」1份。圖／麥當勞提供
特製加入的「微牽絲起司排」，帶來香濃滋味與微牽絲口感。圖／麥當勞提供
特製加入的「微牽絲起司排」，帶來香濃滋味與微牽絲口感。圖／麥當勞提供

起司 麥當勞 巧克力

延伸閱讀

麥當勞停業再＋1！南投埔里店明天起閉店整修 居民哀號

麥當勞還有1家要關…除汐止南昌 土城裕民店29日也熄燈

汐止火車站前麥當勞將熄燈 民眾驚訝：汐止人的回憶

網傳是麥當勞老闆千金「員工幫投票」？《乘風2023》陳冰親發文回應

相關新聞

獲「蔬食界米其林」二星 光焙若蔬食指定新品85折優惠

路易莎董事長黃銘賢跨界投資的「SUN BERNO光焙若蔬食」，今年於有「蔬食界米其林」之稱的「綠．蔬食評鑑指南」，獲評為...

雞塊、冰炫風買1送1！麥當勞「微牽絲起司排堡」回歸

繼2022首度登場後，麥當勞所推出的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將於5月17日起至6月13日限期回歸...

最甜戶外「咖」！法精品聯手美潮牌涼鞋 七彩fun走跳

時尚與運動品牌的聯名早在10年前已不新鮮，但如果是法式甜美的時尚品牌與美國戶外街頭機能涼鞋的聯名，例如Chloé與戶外專...

林書豪聯名PALLADIUM快閃店現身西門町 死忠球迷頂烈日排隊朝聖！

林書豪首度與軍靴王者PALLADIUM合作，推出專屬聯名7號系列服飾與潮鞋，並選定西門町誠品打造快閃店。全系列將於台北、台中同時開賣，而且林書豪還透過instagram帳號預告，將於今日（5/16）現身與粉絲互動，因此在活動正式登場前，就有死忠球迷到場排隊，除了與偶像見面之外，更要搶買限定商品。

48歲賈靜雯拎Tory Burch美包現身機場 滿滿少女感讓人不敢相信

今年48歲的金馬、金鐘影后賈靜雯近期參與中國綜藝節目「乘風2023」，亮眼表現引起網友熱烈討論。也因為時常需要往返兩岸，讓不少人在機場也曾捕捉過野生的賈靜雯，更被其滿滿少女感所折服。近期，賈靜雯以無袖背心搭配條紋裙、Tory Burch包款，展現不輸20歲世代體態，絲毫讓人不敢相信她已是3個女兒的媽媽。

金秀賢湖水綠巧搭藍色時計 懷舊也清新

懷舊風格之所以迷人，其一是傳承了來自過往年代的美好，更有展現不被時間沖刷的雋永經典。瑞士鐘表品牌美度（MIDO）推出全新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦