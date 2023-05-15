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「蔬食界米其林」出爐！ 全台46間蔬食餐廳摘星

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「綠．蔬食評鑑指南」於5月15日公布獲獎名單。全台共計46間蔬食餐廳獲得星級肯定。圖／財團法人綠色公益基金會提供
「綠．蔬食評鑑指南」於5月15日公布獲獎名單。全台共計46間蔬食餐廳獲得星級肯定。圖／財團法人綠色公益基金會提供

享有「蔬食界米其林」之稱的「豐蔬食評鑑」，在台灣蔬食界已經建立高度的可信度與支持者。今年改由財團法人綠色公益基金會主辦，並更名為「綠．蔬食評鑑指南」，且於5月15日公布獲獎名單。全台共計46間蔬食餐廳獲得星級肯定，其中THE ARIGATOU 蔬食餐廳、大口覺醒、五郎時食、祥和蔬食等7間餐廳，獲得三星肯定，另有11間二星、28間一星餐廳。

本次「綠．蔬食評鑑指南」評選委員及專家計108位，由田定豐擔任主任委員，評審名單囊括專業主廚、藍帶主廚、美食家、資深媒體人、學術單位及大學餐飲系教授等不同領域。以「料理、空間、服務及低碳飲食」等四大項目作為評選標準。結果區分為三星、二星、一星，另有50間在地推薦的蔬食餐廳。

本次獲得三星最高殊榮的餐廳共計7間，分別為THE ARIGATOU 蔬食餐廳、大口覺醒、五郎時食、祥和蔬食、善菓堂、陽明春天、福屋拉麵。二星則有11間，包括Herbivore Vegan、一碗食鋪、小小樹食、井家、布佬廚房、光焙若蔬食等餐廳。至於Chao 炒炒新亞洲蔬食、Enrich restaurant & cafe、Palants等28間餐廳，則獲得一星肯定。

【綠．蔬食評鑑指南】完整名單

三星級餐廳（7間）

THE ARIGATOU 蔬食餐廳、大口覺醒、五郎時食、祥和蔬食、善菓堂、陽明春天、福屋拉麵

二星級餐廳（11間）

Herbivore Vegan、一碗食鋪、小小樹食、井家、布佬廚房、光焙若蔬食、沐素料理、采月居素食日本料理、掬翠拾煙創作蔬食料理、菜市場、漢來蔬食等11家。

一星級餐廳（28間）

Chao 炒炒新亞洲蔬食、Enrich restaurant & cafe、Palants、pitatto+菜、Preserve、Soul R Vegan、SUD友義素、Uncle Q 創意蔬食、入木三分無菜單料理、三萩茶會、小明星餐館、小孩吃素文化店、不葷主義、打舖2號店、明溱禪悅、恆．好餐廳、食不二蔬食、針葉林TAIGA、透早日頭、無口小廚、慈香庭素食餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂、蔬適廚房、養心茶樓、貓居蔬食、靜點咖啡、曙光居、禪廚蔬食餐廳。

包括THE ARIGATOU 蔬食餐廳等7間餐廳，獲得三星最高肯定。圖／財團法人綠色公益基金會提供
包括THE ARIGATOU 蔬食餐廳等7間餐廳，獲得三星最高肯定。圖／財團法人綠色公益基金會提供

餐廳 廚房

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