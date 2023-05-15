開抽！藏壽司30款「鬼滅扭蛋」登場 再送鬼滅文件夾

隨著「鬼滅之刃：刀匠村篇」動畫開播，來自日本的「藏壽司」自5月22日推出獨家的30款「鬼滅之刃聯名扭蛋」，包括有裝飾吊飾、原創磁鐵、橡皮擦以及紙膠帶。另外自5月59日起，消費滿千還可獲得「鬼滅之刃文件夾」，適合粉絲蒐集。

此次的聯名扭蛋中，共計有10款的「原創磁鐵」，包括鬼殺隊中最強的九柱們，以及鬼王「鬼舞辻無慘」。「裝飾吊飾」則推出8款，囊括竈門炭治郎、竈門禰豆子、甘露寺蜜璃、時透無一郎等電影中的主要人氣角色。此外還有8款人物造型「原創橡皮擦」，除了主角團外，還有胡蝶忍款。同時並有4款「原創紙膠帶」，重現動畫經典場景以及Q版人物造型。限時於5月22日至6月20日期間供應。

不僅有鬼滅之刃扭蛋，自5月29日起，凡於店裡消費滿1000元，並按讚藏壽司粉絲團，就能免費獲得藏壽司限定的「鬼滅之刃文件夾」，共有2款可供蒐集。