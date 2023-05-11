Google首款摺疊機、平板亮相 「這原因」暫無在台上市計劃

Google I/O開發者大會中除了今日已經立即在台開賣的Pixel 7a，同步還亮相了2款Pixel硬體產品家族的全新成員，包括首款摺疊式手機Pixel Fold，以及比想像中還多種使用情境的Pixel Tablet，3款新品都搭載Google Tensor G2晶片，透過整合Tensor晶片、Android最新功能和雲端AI技術，讓使用者透過Pixel相機、Pixel Speech和Pixel Call Assist感受真正個人化的AI體驗。可惜的是，Google台灣表示，摺疊手機與平板目前都沒有在台上市的計畫。

Pixel Fold採用與三星Galaxy Z Fold系列類似摺疊方式，展開後擁有7.6吋大螢幕， 對目前視訊會議、影音娛樂需求越來越強烈的使用者來說的確是能滿足更多元的使用需求，在分屏模式下亦可輕鬆地在相容的應用程式之間切換、拖放檔案；摺起來時外型就像一般智慧型手機尺寸，還有5.8吋OLED外螢幕。Pixel Fold延續Pixel相機的優勢，擁有5倍光學變焦、自然色調、夜視拍攝和人像攝影功能，以及Pixel 7 Pro的專業級模式，且同樣能使用魔術橡皮擦和修復模糊這2個超實用的後製功能。摺疊式的設計，還可以解決合照總是缺1人，或是拍星空沒帶三腳架的問題。在今年稍晚Android 14正式推出的時候，Pixel Fold的內外雙螢幕，還可以用來流暢地進行不同語言的即時對話翻譯。Pixel Fold建議售價為1,799美元（約新台幣55,300元）起，在美國預購的消費者會直接贈送Pixel Watch，有點超出市場期待的價格可能也是Google暫不考慮引進的原因之一。