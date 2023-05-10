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多功能石墨烯智慧電炒鍋來了！微電腦觸控 不會煮也能輕鬆變大廚

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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東京電通多功能石墨烯電炒鍋採用智慧微電腦觸控面板，擁有五大烹飪功能，五檔火力智能設定，操作介面清楚明瞭，按了就能煮! 還特別設計定時及保溫，真是上班族的一大福音!

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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內容物包含電炒鍋及專屬透明鍋蓋，跟市面上的電炒鍋不同，塗層採用石墨烯不沾，導熱速度提升4倍，不僅省時，還能鎖住食材滿滿的營養精華! 塗層還具有不沾不焦抗磨損的特性，再加上鍋體本身為大容量4L，想要蒸、煮、滷、燉還是炒，都沒問題！雙層防燙鍋身設計，使用過程中不怕燙到，實在好貼心，現在購買，還特別加碼贈送304不鏽鋼專屬蒸籠，上蒸下煮更省時。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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本產品還通過檢驗，不含PFOA、PFOS，不用擔心吃了不健康! 還將電源線設計成分離可拆式，清洗方便，全方位細節都顧到了!。即日起於有.設計 uDesign電商設計平台全臺首發限時集購價 $1,280(原價5,880)享22折超值優惠，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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