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紐約風街頭時髦穿上身！FENDI by Marc Jacobs限定上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列運用經典FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片，展現包款的萬般風情。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列運用經典FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片，展現包款的萬般風情。圖／FENDI提供

紐約設計師Marc Jacobs為FENDI操刀設計的2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列，以及由此創意延伸出的2023夏季限定系列，即將於5月11日全球上市。Marc Jacobs的設計融合高級沙龍與街頭、紐約上下城風格的設計流露濃厚的Y2K風情，在Baguette包款推出25週年的紐約大秀中發表，男女時裝和配飾中玩轉最具代表性的FENDI Roma logo圖案，運用誇張、厚底及超大廓形，以及在黑白配色中加入一抹螢光，是本季最天馬行空的時尚宣言。

在Marc Jacobs所設計的系列中，閃閃發光的水鑽、銀色、灰色、白色、螢光黃和黑色的配色組成紐約街頭印象，服裝概念被稀釋在城市風景中：猶如降落傘裙的絲質運動服、寬鬆如氣球的棉質T恤、透過酸洗和酵素洗等加工方式製作的牛仔材質貓鬚、沙沙作響的玻璃紙歌劇斗篷，以及螢光色再生皮草披肩和帽子等。

Baguette包及其扣件變成各種小口袋，經重新詮釋的FENDI Roma logo圖案盡情地出現在所有單品和配件上，包括各種不同尺寸的Baguette和經典的Peekaboo，也都以醒目的色彩煥發出嶄新前衛的氣息。有的大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣，述說著自己的時尚宣言，也有的運用經典 FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片，展現包款的萬般風情。通常繫在FENDI包裝盒外面的絲帶蝴蝶結，也出現在部分包款的手柄上，用不同方式玩轉FENDI的品牌設計元素。

FENDI by Marc Jacobs系列裡的FENDI Domino運動鞋採用兩層厚底設計，修飾腿長的同時也能自在穿梭在上城與下城風格之間，又進一步表現出這個系列「平凡中的不平凡」的設計理念。秀場上那些使用升級再造皮草所製作極具奢華感的巨大帽子，也有使用日常穿著的布料製作、比例仍然略顯誇張的的日常款可供選擇。夏季必備的太陽眼鏡，則採用FENDI by Marc Jacobs系列主打的黑白撞色設計，鏡片上的幾何圖案是由Marc Jacobs重新詮釋的放大版FENDI Roma logo圖案。

FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Baguette包外側，大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣，並在手柄繫上有著FENDI Roma字樣的絲帶蝴蝶結，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Baguette包外側，大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣，並在手柄繫上有著FENDI Roma字樣的絲帶蝴蝶結，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列男用Peekaboo ISeeU Mini包，裝飾由Marc Jacobs重新詮釋的FENDI Roma logo圖案。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列男用Peekaboo ISeeU Mini包，裝飾由Marc Jacobs重新詮釋的FENDI Roma logo圖案。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI 2023夏季限定系列與FENDI by Marc Jacobs限定系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI 2023夏季限定系列與FENDI by Marc Jacobs限定系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列男款FENDI Flow運動鞋，縮小的FENDI Roma logo印在黑色和白色的回收尼龍（GRS - 全球回收標準）布料上，另點綴一抹螢光黃色。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列男款FENDI Flow運動鞋，縮小的FENDI Roma logo印在黑色和白色的回收尼龍（GRS - 全球回收標準）布料上，另點綴一抹螢光黃色。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列運用經典FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片，展現包款的萬般風情。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列運用經典FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片，展現包款的萬般風情。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Peekaboo包，一樣在手柄繫上有著 FENDI Roma字樣的絲帶蝴蝶結，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Peekaboo包，一樣在手柄繫上有著 FENDI Roma字樣的絲帶蝴蝶結，備有多色與材質可選。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款FENDI Domino白色帆布材質高筒籃球鞋採用兩層厚底設計。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款FENDI Domino白色帆布材質高筒籃球鞋採用兩層厚底設計。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女裝漁夫帽。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女裝漁夫帽。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Mini Sunshine Shopper包。圖／FENDI提供
FENDI by Marc Jacobs2023夏季聯名限定系列女款Mini Sunshine Shopper包。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供
2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列即將於5月11日全球上市。圖／FENDI提供

FENDI 紐約

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