紐約風街頭時髦穿上身！FENDI by Marc Jacobs限定上市

由紐約設計師Marc Jacobs為FENDI操刀設計的2023夏季限定FENDI by Marc Jacobs系列,以及由此創意延伸出的2023夏季限定系列,即將於5月11日全球上市。Marc Jacobs的設計融合高級沙龍與街頭、紐約上下城風格的設計流露濃厚的Y2K風情,在Baguette包款推出25週年的紐約大秀中發表,男女時裝和配飾中玩轉最具代表性的FENDI Roma logo圖案,運用誇張、厚底及超大廓形,以及在黑白配色中加入一抹螢光,是本季最天馬行空的時尚宣言。

在Marc Jacobs所設計的系列中,閃閃發光的水鑽、銀色、灰色、白色、螢光黃和黑色的配色組成紐約街頭印象,服裝概念被稀釋在城市風景中:猶如降落傘裙的絲質運動服、寬鬆如氣球的棉質T恤、透過酸洗和酵素洗等加工方式製作的牛仔材質貓鬚、沙沙作響的玻璃紙歌劇斗篷,以及螢光色再生皮草披肩和帽子等。

Baguette包及其扣件變成各種小口袋,經重新詮釋的FENDI Roma logo圖案盡情地出現在所有單品和配件上,包括各種不同尺寸的Baguette和經典的Peekaboo,也都以醒目的色彩煥發出嶄新前衛的氣息。有的大剌剌地寫上「THE BAGUETTE」字樣,述說著自己的時尚宣言,也有的運用經典 FF logo圖案壓花皮革、光面皮革、珍稀皮革及亮片,展現包款的萬般風情。通常繫在FENDI包裝盒外面的絲帶蝴蝶結,也出現在部分包款的手柄上,用不同方式玩轉FENDI的品牌設計元素。