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香蕉煎餅5折！帕泰家6款新菜上桌 飲料免費升級

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
火烤魷魚炒河粉，每份328元。圖／豆府餐飲提供
火烤魷魚炒河粉，每份328元。圖／豆府餐飲提供

連續6年獲得泰國米其林必比登推薦的泰式餐廳「帕泰家（Baan Phadthai）」，自5月9日起推出火烤魷魚炒河粉、泰式香料烤牛肉等6道全新料理，讓民眾享受不同的滋味。為慶祝新店開幕，活動期間2人同行點購指定餐點就贈「香蕉麻吉煎餅5折優惠券」，另外會員還可享「飲料免費升級手標泰式奶茶」的優惠。

此次推出的新菜中，「火烤魷魚炒河粉」是將泰式炒河粉搭配上炙燒魷魚，增添海鮮鮮甜滋味，每份328元。「泰式香料烤牛肉」則是發揮南洋香料的特色，選用牛肩小排塗上特製香料醬後燒烤，以兩種不同的醬汁，堆疊出特殊的風味層次，每份428元。

另外還有以街邊小吃為靈感的「香蕉麻吉煎餅」，將煎餅搭配香蕉內餡、麻吉並淋上香甜煉乳，帶來甜蜜滋味，每份188元。帕泰家本次也推出「手標泰式奶綠」以及「手標泰式珍珠奶綠」兩款沁涼飲品，每杯各為98、128元。並有「蝦醬高麗菜」同步新登場，每份198元。

為慶祝新菜登場，5月9日到5月18日期間，2人同行用餐並點購任一泰式炒河粉且拍照打卡，就可贈送「香蕉麻吉煎餅5折兌換券」1張，可現省94元。5月19日至5月28日期間，豆府鐵粉卡APP會員點購2人或4人套餐，飲料就可升級手標泰式奶茶，每個會員均可升級1杯，單桌單次最多升級4杯。

香蕉麻吉煎餅，188元。圖／豆府餐飲提供
香蕉麻吉煎餅，188元。圖／豆府餐飲提供
泰式香料烤牛肉，428元。圖／豆府餐飲提供
泰式香料烤牛肉，428元。圖／豆府餐飲提供
帕泰家推出泰式手標奶綠、手標珍珠奶綠。圖／豆府餐飲提供
帕泰家推出泰式手標奶綠、手標珍珠奶綠。圖／豆府餐飲提供

香蕉 奶茶

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