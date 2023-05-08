5大亮點搶先看！全球最大「藏壽司旗艦店」高雄開幕

醞釀已久的藏壽司海外首間、全台首間全球旗艦店「高雄時代大道店」即將於5月9日正式開幕。店內標榜共有5大亮點，包括「賓至如歸的日本風情」、「氣勢磅礡日本番付表」、「時尚燈籠牆」、「浮世繪古典藝術和風內裝」與「扭蛋限定日本祭典遊戲」。開幕期間還可享用餐9折優惠。

藏壽司登台至今已有9年，目前在台共有50間門市。即將開幕的全球旗艦店「高雄時代大道店」乃是在台第51間門市，店址鄰近高雄捷運凱旋站，由日本設計鬼才佐藤可士和操刀，佔地達2,000坪，共計提供288席座位，乃是全球最大的旗艦店。相較於一般門市，旗艦店更注重將「觀光 (Sightseeing)」 和「飲食(Eating)」結合，創造「SightEating」的新型態用餐模式，藉此向世界推廣日本和食文化。

【亮點1：日本風情】

高雄時代大道店除了外型採街邊土藏外，全店選用高級白木作為建材，入口的「巨大燈籠」高度達3.1公尺、直徑2.3公尺，藉此呼應東京淺草寺入口燈籠，還有台灣獨家設計的藏壽司家徽水池，諸多元素皆讓人擁有置身日本一般的感受。

【亮點2：日本番付表】

「番付表」原本是作為日本相撲比賽選手排名之用。此次高雄時代大道店店面側邊打造整面、共計22座的日本原木番付表，展示熟成鮪魚中腹、北海道大帆立貝、大生鮮蝦等產品名稱，讓民眾可以理解與貼近壽司在日本飲食文化中的地位。

【亮點3：時尚燈籠牆】

高雄時代大道店店舖正面左右各設置有100座的日本燈籠，構成壯觀的燈籠牆，燈籠的燈光也有多變色彩，不論是白天或是晚上皆是絕佳的拍照打卡取景地。

【亮點4：浮世繪和風內裝】

店內以日本幕簾區隔營造包廂感，座位採榻榻米材質，同時還選用浮世繪名家歌川廣重的作品「東都名所高輪廿六夜街遊興之圖」，呈現東京當時的樣貌與江戶風情。

【亮點5：扭蛋限定 日本祭典遊戲】

藏壽司全球旗艦店有別於其他分店家，引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」兩款遊戲。「千本」是透過隨機拉線來得知自己是否中獎；「射擊」則是以軟木塞槍射擊目標的遊戲，兩款均是日本祭典常見的遊戲。在全球旗艦店，民眾可以透過扭蛋獲得遊戲券進行體驗，遊戲獲勝就可獲得高雄時代大道店限定的「招財貓杯墊」、「藏壽司證件套」、「藏壽司日式小結袋」等限定好禮。

藏壽司本次也推出一系列限定新品。包括「蒲燒魚玉子海苔包」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「白玉金時最中餅」與「高湯蟹肉茶碗蒸」，每份60～90元。隨著藏壽司高雄時代大道店開幕，5月9日至5月22日期間，凡參與臉書或IG活動，用餐即可享9折優惠。