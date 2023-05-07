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獨／連奪米其林餐盤！東京登台6年「日本橋玉井」頂讓

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「日本橋玉井」以穴子料理著稱。圖／擷取自日本橋 玉井 台灣粉絲頁
「日本橋玉井」以穴子料理著稱。圖／擷取自日本橋 玉井 台灣粉絲頁

喜愛日式料理中「穴子」的饕客得把握機會了！來自東京，連續多年獲得東京、台北米其林指南餐盤的星鰻名店「日本橋玉井」，近日傳出熄燈頂讓的消息，結束在台第一間門市。根據業者透露出的訊息，本次是因為即將遷入新光三越正義店，因營運政策考量才開放頂讓。

2005年於東京創立的「日本橋玉井」，乃是主打「穴子」（星鰻）的日式料理餐廳，在日本已經連續多年獲得米其林餐盤的肯定。不同於常見的鰻魚飯所使用的鰻魚，「穴子」（星鰻）屬於海鰻，滋味清爽細緻，在壽司、天婦羅等料理中，都可見到其身影。2017年1月，日本橋玉井正式登台，開設首間海外分店，店址鄰近台北中山國小捷運站，同樣提供以穴子為主的箱盒膳，還有穴子握壽司、穴子蛋捲等多種料理，並有花壽司、天婦羅、生魚片等多樣化的選擇。

日本橋玉井自登台以來，已成為許多饕客的口袋名單，目前在google累積超過千則評論，平均獲得4.2顆星，並且連續多年獲得台北米其林指南的餐盤殊榮，包括穴子西京燒、穴子握壽司、烤起司穴子皆是米其林推薦菜色。但是近日日本橋玉井於網路發布頂讓訊息，表示是因為即將遷入新光三越正義店，因公司營運政策考量才割愛給下一位租客。對於喜愛日本橋玉井的民眾，未來得再改前往新光三越正義店品嚐了。

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