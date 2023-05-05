媽媽姓名有「月」！八月堂「可頌買3送3」　只有一天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂針對母親節推出「金薯芋泥可頌」、「美顏奶酪布丁可頌」，滿足條件者還享「買3送3」。圖／八月堂提供
八月堂針對母親節推出「金薯芋泥可頌」、「美顏奶酪布丁可頌」，滿足條件者還享「買3送3」。圖／八月堂提供

母親節的腳步將至，針對喜愛甜點的媽媽們，凡是姓名中有「月」字的媽媽，可享「八月堂」所推出的「買3送3」限時優惠。「杏桃鬆餅屋」則是推出「香檸玫瑰北海道鮮奶油厚鬆餅」、「香檸玫瑰北海道鮮奶油薄鬆餅」等新品，帶給媽媽們甜蜜的五月。

「八月堂」針對母親節到來，將於母親節當天（5月14日）推出優惠活動，凡姓名中有「月」字的媽媽們，憑身份證件就可享「可頌買3送3」的優惠，每店限量30組，每人限購1組，限贈55元以下品項。另外八月堂也針對母親節推出「金薯芋泥可頌」、「美顏奶酪布丁可頌」等新品。

杏桃鬆餅屋本季以女性喜愛的玫瑰、檸檬為主角，推出「香檸玫瑰北海道鮮奶油厚鬆餅」，將厚鬆餅淋上自家製檸檬卡士達醬、鮮奶油，還搭配拌入自製玫瑰醬的調和鮮奶油，再加上以玫瑰果露、檸檬果肉熬煮的玫瑰檸檬醬點綴，每份260元。另款「香檸玫瑰北海道鮮奶油薄鬆餅」則是讓薄鬆餅塔淋上滿滿檸檬卡士達醬，並搭配玫瑰醬、檸檬醬調和的鮮奶油，一次能品嘗到玫瑰、香檸兩種風味奶油的甜香氣息，每份260元。同時杏桃鬆餅屋也推出「香檸玫瑰氣泡飲」、「香檸玫瑰茶」兩款飲品，均為180元。

6月8日起，杏桃鬆餅屋將推出「雙人超值套餐」，內含HONOLULU熔岩鬆餅、紅酒燉牛肉飯，以及雞肉凱薩、義式炒時蔬，以及2杯160元飲料，原價超過1,300元，優惠價999元。6月8日～7月3日期間在天母大葉高島屋分店提供、6月8日至6月25日則於桃園大江購物中心分店供應、6月27日～7月9日則在台北SOGO復興館推出。

杏桃鬆餅屋以檸檬、玫瑰為元素，推出一系列限定新品。圖／杏桃鬆餅屋提供
杏桃鬆餅屋以檸檬、玫瑰為元素，推出一系列限定新品。圖／杏桃鬆餅屋提供

北海道 母親節

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