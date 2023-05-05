媽媽姓名有「月」！八月堂「可頌買3送3」　只有一天

母親節的腳步將至，針對喜愛甜點的媽媽們，凡是姓名中有「月」字的媽媽，可享「八月堂」所推出的「買3送3」限時優惠。「杏桃鬆餅屋」則是推出「香檸玫瑰北海道鮮奶油厚鬆餅」、「香檸玫瑰北海道鮮奶油薄鬆餅」等新品，帶給媽媽們甜蜜的五月。

「八月堂」針對母親節到來，將於母親節當天（5月14日）推出優惠活動，凡姓名中有「月」字的媽媽們，憑身份證件就可享「可頌買3送3」的優惠，每店限量30組，每人限購1組，限贈55元以下品項。另外八月堂也針對母親節推出「金薯芋泥可頌」、「美顏奶酪布丁可頌」等新品。

杏桃鬆餅屋本季以女性喜愛的玫瑰、檸檬為主角，推出「香檸玫瑰北海道鮮奶油厚鬆餅」，將厚鬆餅淋上自家製檸檬卡士達醬、鮮奶油，還搭配拌入自製玫瑰醬的調和鮮奶油，再加上以玫瑰果露、檸檬果肉熬煮的玫瑰檸檬醬點綴，每份260元。另款「香檸玫瑰北海道鮮奶油薄鬆餅」則是讓薄鬆餅塔淋上滿滿檸檬卡士達醬，並搭配玫瑰醬、檸檬醬調和的鮮奶油，一次能品嘗到玫瑰、香檸兩種風味奶油的甜香氣息，每份260元。同時杏桃鬆餅屋也推出「香檸玫瑰氣泡飲」、「香檸玫瑰茶」兩款飲品，均為180元。