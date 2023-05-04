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一碗漲20元！台南人氣小吃「葉家小卷米粉」回歸 店休時間曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
葉家小卷米粉。記者陳睿中／攝影
葉家小卷米粉。記者陳睿中／攝影

歷經5個月的暫停營業後，曾獲得米其林必比登推薦的台南人氣小吃「葉家小卷米粉」已經正式回歸市場。不過招牌的小卷米粉價格由110元調漲為130元，漲價20元。但是對於喜愛的粉絲而言，仍然是令人振奮的好消息。

創立於1935年的「葉家小卷米粉」為台南小卷米粉的先驅，也是國華街代表性的人氣美食之一，門口的排隊人龍總是綿延不絕，同時也獲得「台北•高雄•台南米其林指南」的必比登推薦肯定。不過葉家小卷米粉在2022年底宣佈，因闆娘的身體不復年輕，積勞成疾之時，所以自今年1月1日開始店休，後又再於5月3日重新恢復營業。

原地復活的葉家小卷米粉，售價由原本的每碗110元，調漲至130元，另外每週店休兩日（週一、週二）。除了再度能夠讓粉絲品嚐到多年的好味道之外，葉家小卷米粉日前也發布公告，指出「復業當下，我們也想傳達這樣的訊息，給予任何對於學習這項傳統小吃有興趣的朋友們，只要您有這份心意與毅力，有意去學習跟傳承這份技藝，歡迎跟我們聯繫。」透露出開放手藝傳承的訊息。

台南 小吃 米其林 必比登

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