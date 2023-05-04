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真牛舌餅有牛舌！ 「八和燒肉」開幕送海膽生牛肉脆餅

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八和經典雙人套餐，每套6,680元。圖／八和和牛燒肉專門店提供
八和經典雙人套餐，每套6,680元。圖／八和和牛燒肉專門店提供

已經連續3年獲得米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專賣店」，將於5月8日再於南京復興商圈新開設「敦北店」。除了同樣延續精緻和牛燒肉概念外，空間設計也加入「地下酒吧」的概念，增添用餐的隱密與樂趣，並且推出獨家限定料理「真牛舌餅」。為慶祝新店開幕，開幕日至5月29日之前，到店消費即贈送每人「海膽生牛肉脆餅」1份。

鄰近台北捷運信義安和站的「八和和牛燒肉」自2019年創立，標榜透過「和牛一頭買」的模式，將全牛細分為30餘個部位，包含芯芯、羽下，或是珍稀的老饕肉、夏多布里昂。並規劃出「生牛肉、壽司、霜降、赤身、牛排、逸品、湯品、主食」等八大類型和牛主題料理。

八和敦北店外觀為男士訂製西裝店。圖／八和和牛燒肉專門店提供
八和敦北店外觀為男士訂製西裝店。圖／八和和牛燒肉專門店提供

八和敦北店店內空間達百坪，共計70席座位。圖／八和和牛燒肉專門店提供
八和敦北店店內空間達百坪，共計70席座位。圖／八和和牛燒肉專門店提供

即將開幕的「八和燒肉敦北店」以美國禁酒令時期所衍伸的「Speakeasy地下酒吧」為靈感，外觀看似是男士訂製西裝店，內部則是達107坪的燒肉餐廳。整體共規劃70席座位，並提供4、6、8人包廂，藉由黑、金色系與普魯士藍的色系搭配，建構出低調的用餐氛圍。同時還規劃全透明的低溫精肉室，讓民眾可以看見職人現切和牛的手藝。

八和標榜選用日本三大和牛之一的「近江牛」為主角，以A5等級肉品搭配專人桌邊燒烤服務，提供單點、套餐的選擇。其中「八和經典雙人套餐」，由份量感十足的「8oz和牛拼盤」為主體，搭配蔥鹽牛舌、生牛肉手卷、八和金鑽燒、真牛舌餅、北海道干貝、涮和牛牛肉湯、牛油拌飯等料理。其中8oz和牛拼盤，會依照當日肉品狀態而靈活調整，有機會吃到鞍下、肋條、內腿等部位，各有不同特色與適合的品嚐方式。

此外，套餐中的「生牛肉手卷」使用肥瘦混搭的和牛生牛肉，再搭配花蓮名店剝皮辣椒調味，還加入老油條增添口感，兼具油脂甜香與辛辣風味；「八和金鑽燒」則採用壽喜燒概念，將A5紐約客燒烤後配上苗栗靈芝蛋、馬糞海膽、自製松露油一同品嚐。至於「真牛舌餅」乃是敦北店限定菜色，以自製牛舌餅為底，配上燉煮入味的牛舌中前段，以及蔥鹽、美乃滋，創造出「牛舌餅配牛舌」的創意滋味。經典雙人套餐全套6,680元。

除了套餐之外，八和店內也依照當日供給狀態，提供多種單點選擇。例如「限量厚切牛舌」取自牛舌舌根部位，以7分熟狀態品嚐，口感彈牙有勁，每份1,050元。「A5近江牛 夏多布里昂牛排」則是能品嚐到極為柔嫩的口感與肉香、油脂香兼具的平衡，每公克24元。另還有霜降姿切、赤身姿切、肋眼芯牛排等品項，亦有西班牙伊比利豬、北海道干貝等品項。

八和和牛燒肉敦北店將於5月8日正式開幕，5月8日至5月29日期間，凡到店消費即贈送每人「海膽生牛肉脆餅」1份。藉由生和牛肉與海膽、魚子醬的搭配，一次擁有海陸雙饗。

【八和和牛燒肉專門店 敦北店】

地址：台北市松山區敦化北路100號

電話：02-27123442

被饕客視為頂級珍品的「夏多布里昂」，每公克24元。記者陳睿中／攝影
被饕客視為頂級珍品的「夏多布里昂」，每公克24元。記者陳睿中／攝影
以壽喜燒為概念的「八和金鑽燒」。記者陳睿中／攝影
以壽喜燒為概念的「八和金鑽燒」。記者陳睿中／攝影
限量厚切牛舌，每份1,050元。記者陳睿中／攝影
限量厚切牛舌，每份1,050元。記者陳睿中／攝影
為慶祝開幕，活動期間消費每人可獲得「海膽生牛肉脆餅」1份。記者陳睿中／攝影
為慶祝開幕，活動期間消費每人可獲得「海膽生牛肉脆餅」1份。記者陳睿中／攝影
八和採專人桌邊代烤服務。記者陳睿中／攝影
八和採專人桌邊代烤服務。記者陳睿中／攝影
雙人套餐中的「「生牛肉手卷」。記者陳睿中／攝影
雙人套餐中的「「生牛肉手卷」。記者陳睿中／攝影
單點的「和牛羽下」。記者陳睿中／攝影
單點的「和牛羽下」。記者陳睿中／攝影
八和敦北店獨家供應的「真牛舌餅」。記者陳睿中／攝影
八和敦北店獨家供應的「真牛舌餅」。記者陳睿中／攝影
套餐中吃得到「涮和牛牛肉湯」。記者陳睿中／攝影
套餐中吃得到「涮和牛牛肉湯」。記者陳睿中／攝影
單點品項之一的「腿三角」。記者陳睿中／攝影
單點品項之一的「腿三角」。記者陳睿中／攝影
雙人套餐以「8oz和牛拼盤」為重點，和牛部位會依照當日狀況有所變化。記者陳睿中／攝影
雙人套餐以「8oz和牛拼盤」為重點，和牛部位會依照當日狀況有所變化。記者陳睿中／攝影
雙人套餐可吃得到「鹽蔥牛舌」。記者陳睿中／攝影
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套餐 海膽 牛排 餐廳

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