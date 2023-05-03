金色三麥終於出罐裝啤酒了！以輕盈、低酒感瞄準Z世代

SUNMAI金色三麥終於出罐裝啤酒了！看好Z世代逐漸成為台灣400億啤酒市場的消費主力，SUNMAI金色三麥籌備將近一年，為Z世代打造專屬啤酒——首支罐裝啤酒「晃晃白啤」，以攜帶輕便的鋁罐包裝以及親和的4.5%酒精濃度，搶攻注重戶外生活的Z世代市場。

首支罐裝啤酒籌備期間，SUNMAI金色三麥邀請集團內五百位熱愛啤酒的啤酒痴、啤酒狂組成智囊團，一起腦力激盪發想，經過無數次盲測風味和調整酒譜，釀出具有放鬆療癒魔力的啤酒。

雀屏中選的最終版本，酒精度僅4.5%，輕盈酒體中搖曳著柔美果香，口感清涼俐落，從白天開始飲用也能自在舒適地享受微醺。經過內部票選命名和酒標設計，最後以象徵「出門到處晃晃，微醺搖搖晃晃」的「晃晃白啤」獲選，搭配輕鬆幽默的極簡風格插畫，傳達日常放風到處走跳的享樂態度。

「晃晃白啤」具備攜帶方便、輕盈爽口、香氣愉悅的三大產品特性，無論參加市集、露營、野餐或音樂祭等戶外活動，都能更輕鬆地開罐享用，每瓶容量500毫升，訂價96元，即日起於全家便利商店、全聯福利中心、citySuper、新光三越超市、微風超市、誠品、Mia C'bon、樂比亞LOPIA，以及全台金色三麥啤酒餐廳陸續開賣。

此外，5月6、7日以及5月13、14日，凡攜「晃晃白啤」前往心中山線形公園（捷運中山站）有趣市集的SUNMAI金色三麥攤位現場，即可免費兌換同等數量的「晃晃白啤」，帶幾瓶就能換幾瓶。 SUNMAI金色三麥佈局啤酒市場新消費主力族群，推出專為Z世代戶外潮流生活打造的罐裝啤酒「晃晃白啤」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康