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小S凍齡靠睡眠！自豪再度代言閃瞎老公 連婆婆都偷喝
保養除了要外在用心呵護之外，睡眠品質也非常重要，小S笑稱自己剛睡醒也要美翻，讓老公的眼睛閃瞎，出席連續代言兩年的台灣MIT美妝保健品牌TKLAB，在2023年推出好眠與美妍1包搞定的超強美容聖品「雙嬌寶貝超彈嫩®夜膠原飲」，連小S的婆婆都忍不住偷偷喝。
追求極致美麗一直是每個女性的日常活動，當然外在顧好，內在也要有適當的調整，才能讓自己內外兼具。小S笑說 「以前工作回家都要喝一杯紅酒讓自己轉換心情放鬆情緒，但現在有了葡萄口味的雙嬌寶貝超彈嫩®夜膠原飲，一喝就很放鬆、幫助睡意超有感！每天睡前30~60分鐘喝一包TK夜膠原飲，已經變成睡前必備的重要儀式了。」
2023年TKLAB推出好眠+美妍1包搞定的雙嬌寶貝超彈嫩®夜膠原飲。針對現代人壓力大，較難入睡的狀態，添加120%專利好眠益生菌、2倍添加多項專利20%高濃度GABA、L-色胺酸，幫助入睡、提升睡眠品質超有感。
在活動中小S更透露自己床頭現在必備睡眠神器就是TKLAB膠原飲，晚上睡前30～60分鐘喝TKLAB夜膠原飲，讓自己睡一個美容覺，就連躺著的自己，都能跟美麗無縫接軌。
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