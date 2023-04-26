送肋眼牛排、松露鴨肝！王品「4大肉食餐廳」限時加碼

母親節的腳步越來越近，王品旗下的「阪前和牛鐵板燒」推出「名柄和牛春宴」，消費打卡再送「松露鴨肝最中餅」，另外「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」等品牌也推出優惠，完成指定任務，就可獲得燒肉玫瑰花、10oz 松露肋眼牛排、金箔翼板牛肉杯等贈禮。

「阪前和牛鐵板燒」所推出的「名柄和牛春宴」一次可以享用和牛壽喜燒、澳洲M9和牛三吃、日本鹿兒島產黑毛薩摩錦牛、海膽和牛春筍炒飯等多種料理，每套1,880元。5月5日至5月19日期間，來店消費套餐並追蹤官方社群帳號及打卡，即款待「松露鴨肝最中餅」1份，價值680元。

即日起至5月14日期間，「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」也聯合獻上「媽的燒肉多重宇宙」優惠。凡至王品瘋美食app即可領取3大品牌贈肉券。憑券至「oh my!原燒」，5月31日前單筆消費滿2,500元，即贈送「燒肉玫瑰花」1份；至「肉次方」內用4份指定套餐，憑券贈「10oz松露肋眼牛排」；至「最肉」消費滿500元，則可憑券贈送「金箔翼板牛肉杯」1杯。