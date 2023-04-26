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送肋眼牛排、松露鴨肝！王品「4大肉食餐廳」限時加碼

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「最肉燒肉餐酒館」消費滿500元，即招待「金箔翼板牛肉杯」1杯。圖／王品提供
「最肉燒肉餐酒館」消費滿500元，即招待「金箔翼板牛肉杯」1杯。圖／王品提供

母親節的腳步越來越近，王品旗下的「阪前和牛鐵板燒」推出「名柄和牛春宴」，消費打卡再送「松露鴨肝最中餅」，另外「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」等品牌也推出優惠，完成指定任務，就可獲得燒肉玫瑰花、10oz 松露肋眼牛排、金箔翼板牛肉杯等贈禮。

「阪前和牛鐵板燒」所推出的「名柄和牛春宴」一次可以享用和牛壽喜燒、澳洲M9和牛三吃、日本鹿兒島產黑毛薩摩錦牛、海膽和牛春筍炒飯等多種料理，每套1,880元。5月5日至5月19日期間，來店消費套餐並追蹤官方社群帳號及打卡，即款待「松露鴨肝最中餅」1份，價值680元。

即日起至5月14日期間，「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」也聯合獻上「媽的燒肉多重宇宙」優惠。凡至王品瘋美食app即可領取3大品牌贈肉券。憑券至「oh my!原燒」，5月31日前單筆消費滿2,500元，即贈送「燒肉玫瑰花」1份；至「肉次方」內用4份指定套餐，憑券贈「10oz松露肋眼牛排」；至「最肉」消費滿500元，則可憑券贈送「金箔翼板牛肉杯」1杯。

此外，「綠帶純植物烘焙」以香草旦糕體搭配蜜蘋果內餡，推出「珍珠蘋果皇后旦糕」，不含蛋、人造奶油，售價1,380元。4月30日前預購可享9折優惠。

阪前和牛鐵板燒推出「名柄和牛春宴」，可品嚐「澳洲M9和牛三吃」、日本鹿兒島產「黑毛薩摩錦牛」。圖／王品提供
阪前和牛鐵板燒推出「名柄和牛春宴」，可品嚐「澳洲M9和牛三吃」、日本鹿兒島產「黑毛薩摩錦牛」。圖／王品提供
「肉次方」內用4份「強擊の肉」套餐，憑券即加菜「10oz松露肋眼牛排」1份。圖／王品提供
「肉次方」內用4份「強擊の肉」套餐，憑券即加菜「10oz松露肋眼牛排」1份。圖／王品提供
「oh_my!原燒」單筆消費滿2,500元，招待「燒肉玫瑰花」1份。圖／王品提供
「oh_my!原燒」單筆消費滿2,500元，招待「燒肉玫瑰花」1份。圖／王品提供

牛排 套餐 品牌

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