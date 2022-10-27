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獨／40年「喜蕾咖啡」12月熄燈！招牌總匯三明治成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
有40年歷史的「喜蕾咖啡專門店」，預告將於12月結束營業。圖／讀者提供
有40年歷史的「喜蕾咖啡專門店」，預告將於12月結束營業。圖／讀者提供

喜愛老派風格的民眾，未來恐怕將少一個好去處！鄰近台北晶華酒店的老字號咖啡店「喜蕾咖啡專門店」，是許多網友心中充滿時代感的「昭和風咖啡店」。但是喜蕾近日預告，即將於今年12月劃下句點，呼籲想品嚐火腿蛋麵包、三明治的朋友，手腳要快。

開幕約40年的「喜蕾咖啡專門店」，店內充滿濃厚的80年代時代感與歲月痕跡，提供有多種咖啡、飲品，還有火腿蛋、鮪魚等許多口味的三明治，其中又以「總匯三明治」最具代表性，價格多落在百元上下。近年「喜蕾咖啡專門店」也因被youtuber拍攝影片介紹，因此在年輕客層中打開知名度，吸引許多追求復古感的民眾前往。目前在google累積超過270則評論，平均獲得4.0分。有民眾認為「老派的咖啡廳 氛圍感很足」、「古早味簡餐咖啡，總匯份量大有飽足感」。

喜蕾近日發布訊息，表示老闆娘即將退休，將於今年12月劃下句點，並且感謝大家數十年來的支持。隨著喜蕾的落幕，未來喜歡追求老式昭和風格咖啡店的民眾，也只能另覓他處了。

「喜蕾咖啡」招牌總匯三明治（右）。圖／讀者提供
「喜蕾咖啡」招牌總匯三明治（右）。圖／讀者提供

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