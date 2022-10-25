珍珠配芥末！老媽拌麵×春陽茶事「珍珠拌麵」新上市

「珍珠奶茶」是台灣代表性的國民飲品，也常可見到一系列創意產品。「老媽拌麵」本次與手搖飲「春陽茶事」聯名，推出「芥末堅果珍珠拌麵」，讓關廟麵與珍珠相互結合，帶來革命性的創意新滋味。

此次雙品牌聯名推出的「芥末堅果珍珠拌麵」，採用台南關廟麵為主體，並搭配上新鮮堅果醬、珍珠，以及少許芥末提味，除了具有豐富口感外，也讓味覺再提昇，並可供五辛素者食用。每盒2份，定價210元。官網亦推出免運組合包，方便民眾搭配。