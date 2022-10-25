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珍珠配芥末！老媽拌麵×春陽茶事「珍珠拌麵」新上市
「珍珠奶茶」是台灣代表性的國民飲品，也常可見到一系列創意產品。「老媽拌麵」本次與手搖飲「春陽茶事」聯名，推出「芥末堅果珍珠拌麵」，讓關廟麵與珍珠相互結合，帶來革命性的創意新滋味。
此次雙品牌聯名推出的「芥末堅果珍珠拌麵」，採用台南關廟麵為主體，並搭配上新鮮堅果醬、珍珠，以及少許芥末提味，除了具有豐富口感外，也讓味覺再提昇，並可供五辛素者食用。每盒2份，定價210元。官網亦推出免運組合包，方便民眾搭配。
除了新品外，老媽拌麵也推出IG官方趣味濾鏡。即日起至11月30日期間，凡參與濾鏡活動者，就可免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒（需自付運費），11月11日前，還可以免費玩轉盤遊戲抽MOMO購物金。11月2日起，至春陽茶事指定門市購買任一飲品，加價129元，也可獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒，換完為止。
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