聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍珠配芥末！老媽拌麵×春陽茶事「珍珠拌麵」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老媽拌麵與春陽茶事聯名推出「芥末堅果珍珠拌麵」。圖／老媽拌麵提供
老媽拌麵與春陽茶事聯名推出「芥末堅果珍珠拌麵」。圖／老媽拌麵提供

珍珠奶茶」是台灣代表性的國民飲品，也常可見到一系列創意產品。「老媽拌麵」本次與手搖飲「春陽茶事」聯名，推出「芥末堅果珍珠拌麵」，讓關廟麵與珍珠相互結合，帶來革命性的創意新滋味。

此次雙品牌聯名推出的「芥末堅果珍珠拌麵」，採用台南關廟麵為主體，並搭配上新鮮堅果醬、珍珠，以及少許芥末提味，除了具有豐富口感外，也讓味覺再提昇，並可供五辛素者食用。每盒2份，定價210元。官網亦推出免運組合包，方便民眾搭配。

除了新品外，老媽拌麵也推出IG官方趣味濾鏡。即日起至11月30日期間，凡參與濾鏡活動者，就可免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒（需自付運費），11月11日前，還可以免費玩轉盤遊戲抽MOMO購物金。11月2日起，至春陽茶事指定門市購買任一飲品，加價129元，也可獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒，換完為止。

參與IG濾鏡活動者就可免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒。圖／老媽拌麵提供
參與IG濾鏡活動者就可免費獲得「芥末堅果珍珠拌麵」1盒。圖／老媽拌麵提供

珍珠奶茶

延伸閱讀

路邊驚見30多杯未拆手搖飲遭丟棄 眾人訝異：是廖老大

向太30年前無濾鏡模樣曝光　顏值不輸媳婦郭碧婷

幫爸媽訂結婚30周年蛋糕 女子拿到成品差超多傻眼

整理包／雙十連假開工不憂鬱！「4大超商限時優惠」咖啡、飲料、零食全都有

相關新聞

驚！麥當勞飲料又喝到「機器零件」 網友：可以換全家餐了

麥當勞店員累了嗎？網友10月25日於「爆廢公社公開版」社團發文，表示早上買的麥當勞飲料沒喝完放冰箱，結果剛剛拿出來喝，發...

珍珠配芥末！老媽拌麵×春陽茶事「珍珠拌麵」新上市

「珍珠奶茶」是台灣代表性的國民飲品，也常可見到一系列創意產品。「老媽拌麵」本次與手搖飲「春陽茶事」聯名，推出「芥末堅果珍...

揮別疫情與世界再次相逢！ 華航發表明年度月曆桌曆

華航今日發表2023年度月曆及桌曆，掛曆主題為「翱翔天際 一圓完美」桌曆主題則是「當世界和你招手」，兩種主題，以不同面貌...

百搭復古鞋你能不愛嗎？New Balance、Reebok經典設計再回歸！

Reebok推出全新LX2200鞋型脫胎自1985年的LX8500，但在材質用料更為細緻，有著更多變化，能夠搭配各種不同穿著風格。而New Balance的話題鞋款2002R及以及550也以新配色回歸市場，透過復古又機能性的輪廓，重塑經典。

「小米雙11」購機狂歡盛典11/1開跑！手機、智慧家電推優惠

隨著年末最大檔購物盛會雙11到來，小米端出上百款明星商品強勢參與，11月1日至11月11日熱鬧展開「小米雙11」購機狂歡...

台灣人就愛玩手遊！遊戲業者攜手三麗鷗獨家聯名

智慧型手機誕生，讓手遊產業一飛沖天，尤其是在疫情下，許多人打手機遊戲成了小確幸，根據調研機構公布的「2022手遊市場報告」指出，台灣已經躍升全球第5大的手遊市場，僅次於美、日、韓、中，為了吸引玩家的目光，也因此有業者選擇與三麗鷗獨家聯名，將人氣明星全部搬入遊戲場景中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。