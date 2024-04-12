台積電新人素質差？他驚工程師講話句句三字經 內行曝：裡面很常見

提到科技產業，大家都會聯想到高薪的科技新貴，且素質涵養應該很高，不過有一名網友透露最近隔壁搬來一位在台積電上班的室友，但講話卻時常迸出「三字經」，讓他不免質疑現在台積電的新人素質是不是都很差？

這名網友在Dcard表示自己在科技園區附近租套房居住，最近隔壁搬來一位在台積電工作的室友，因為房間隔音不好，所以很容易聽到隔壁講話的聲音。他說日前聽到這名室友講電話的內容，猜測對方應該是產線相關的工程師，但講話的內容卻句句不離「三字經」，好像不用粗話就不會講話似的，就連對方的女友也是物以類聚，每句話開頭一定都會飆髒話。

不僅如此，這名工程師還常在三更半夜鬼吼鬼叫，被投訴後安靜兩天又繼續發作。原PO還說同事在業務上有碰到台積電新人態度很差，也是給予差評，這讓他回憶起10年前去台積電面試時，同場的應徵者都很文質彬彬，就連前幾年接到視訊面試邀請，對方也是很有禮貌的應答，這樣的差異讓原PO忍不住想問「近幾年收的新鮮人是不是素質越來越差？」

貼文引起不少熱議，「『同場的應徵者都是文質彬彬的讀書人』，啊他們私底下是什麼樣子你又知道了」、「那有可能是作業員，作業員、工程師的氣質用看的就分得出來了」、「台積也有作業員跟MAE，裡面很多學歷不高的，素質也可想而知」、「在家還要演也太累了吧，而且科技業壓力都很大，不用牽拖公司吧」、「真的…以前公司客戶有台積電，跟他們講電話都戰戰兢兢，遇到不少脾氣都很差」。

還有疑似熟知內情的網友透露，「裡面都大聲溝通、摔東西的，不然開會要怎麼吵贏」、「你以為資深的台積員工素質更好？會議上拍桌三字經、辦公室吵架大吼直到現在都還有，反倒是現在新人多有讓氣氛緩和一點」、「一堆主管也都躁鬱症 ，對員工飆罵三字經的，你哪來十幾年前台積員工素質很好的錯覺？」、「裡面高階主管每個開會罵底下工程師都是三字、五字經狂飆，還叫你交不出結果就去死的，所以很怪嗎？哈哈」。