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上班不到1小時…新人藉「上廁所」落跑還討1天薪資 網傻眼：根本職業蟑螂

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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剛進到新公司，不少新人會準時或提早抵達公司上班，工作有不懂也會積極地詢問前輩。不過，一名網友表示，月初有位新人，上班不到1小時就說要上廁所，竟然就這樣偷跑沒回來了，這幾天卻要求給那天的薪水，並揚言若不給就要去勞工局檢舉，原PO於是來尋求網友的建議。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，月初時有位應徵進來的員工，上班不到1小時就說要上廁所，沒想到就這樣跑了，前幾天跟原po要求付那天上班的薪水，由於對方沒打卡，她沒辦法斷定對方做幾分鐘，於是直接給了1小時的薪水。結果對方不接受，認為就算未做滿一天也是要支付一整天的薪水，否則就要去勞工局檢舉。原po一聽相當煩惱，「第一次遇到這種事情，真不知道勞工局會怎樣做…」。

網友紛紛表示，「給他去告啊！沒打卡，他要怎麼證明他有上班」、「勞工局會哈哈笑吧，臨時跑掉怎麼算，就說沒這個員工，來借廁所的」、「沒打下班卡，如何證明上了一天班？」、「好奇葩」、「政府單位應該針對這種案例提供窗口讓雇主備個案，讓求職蟑螂們能夠收斂一下」、「請他提出工作一天的證明！不然就請他去勞工局檢舉吧…」、「人資辦理入職跟離職的程序都比他工作的時間還久」、「一小時別忘了扣勞健保」、「他離開也沒事先告知可以視同曠職」、「這是專業的職業蟑螂...」。

原po也在留言回應，「監視器超過10天就會洗掉…所以我直接算一小時給他」，經過這次會請廠商來設定，並表示有幫對方投保。

有網友則分享類似經驗，「我還遇過13分鐘的咧」、「遇過5分鐘，應徵廚房內場一進門一看到紅蘿蔔，啊要切蘿蔔喔，我切不動我不適合…（跑走了，大約45-55左右的阿姨」、「10年前的一個弟弟來打工，中午說出去吃飯，到現在還沒回來」。

但有網友指出，「如果資方沒辦法舉證，還真的只能乖乖給錢，勞基法規定員工上班下班舉證責任是在資方，就當學一次乖吧」。

新人 職場 薪水

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