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剛入職不到1個月就被資遣 內行看大讚：你還賺到了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友上班不到1個月，就被老闆資遣，不過內行人大讚「你還賺到了」。此為資遣示意圖，圖／Ingimage
一名網友上班不到1個月，就被老闆資遣，不過內行人大讚「你還賺到了」。此為資遣示意圖，圖／Ingimage

工作難免遇到不合的狀況，這時候若被資遣，恐怕心情會受影響。日前有位網友表示，他3月初才到職，3月19號卻收到公司通知「不需要你的職位了，做到隔天即可，會算整個月的薪水給你，也會開非自願離職證明」，讓原PO難過表示「我第一次被資遣，好傻眼喔！」不過內行網友表示「其實你還小賺了」。

一名網友在PTT發文表示，他3月初到職出納行政工作，進去第一週就有人事部門的人離職，第二週財務離職，他則在3月19號接到公司通知「不需要你這個職位了，做到隔天就好」，公司提出「會給整個月薪資、開非自願離職證明」給他，但原PO心情仍難以平復，直言「真的好傻眼喔！聽同事說最近公司在整頓人事成本，很多同事都被降薪水，因為老闆虧了太多錢。而我也是第一次被資遣，還做不到一個月」，文末他拋問「這樣我能申請失業補助嗎？」

對此，網友安慰他「有非自願離職證明就可以申請，你遇到良心公司了」、「不錯了，多得一些薪水還可領補助，很多公司是逼你簽自願離職」、「不適合的工作真的早點離職就好，你還小賺了」、「老闆比較虧，你賺到了，你淨賺了9天薪資，但你勞保前面有保6個月嗎？沒有的話就不能領失業補助」、「失業補助要保勞保一定年資，我記得3年之內要累積有1年」。

根據政府的失業補助申請規定「就業保險之被保險人於非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上」，才可申請，因此若原PO前面沒有其他就業保險年資，即使有非自願離職證明，也不符合資格。

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