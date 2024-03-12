待業就業都憂鬱！網分析真實原因惹共鳴 過來人暖勸「卡」不好就重抽

待業期間不免令人心慌慌，有一名待業很久的網友透露，自己應徵到工作，但每天上班依然會感到很焦慮又難過。對此，不少人共鳴直言，「剛上班第一個月每天緊張到想吐」、「怕不適應，怕學不好，怕遇到不好的同事，怕又要離職」。

一名女網友以「為什麼確定上班了，還是很難過？」為題，在Dcard工作版上發文表示，自己待業很久了，好不容易找到一份工作，但認為有點不理想，上班之後也還是很難過，甚至恐懼，她不解問道，為何找不到工作會憂鬱，找到工作卻還是一樣難過？

話題拋出後，網友們分析，「很正常啦！面對新環境大家都是這樣」、「算是焦慮？找不到工作的時候為了金錢或自我價值感到焦慮，找到工作之後為了人際關係、能不能勝任等等的未知數而焦慮」、「怕不適應、怕學不好、怕遇到不好的同事，怕又要離職」、「因為不確定性，不確定公司環境合不合、不確定人際關係是否融洽、不確定業務內容是否吻合面試的量、不確定未來是否安穩等等，太多了」。

不少網友坦言，「我也是，尤其薪水不如預期，真的只是為了生存上岸」、「我剛上班第一個月每天緊張到想吐，每天都在想撐不撐的下去、好想離職。要不是為了薪水誰想做這破工作？慢慢做上手就不會了」、「上班很焦慮又憂鬱，但有錢，雖然也只能夠維持生存，不上班很快樂，但沒錢也會憂鬱跟焦慮」、「工作內容、同事、薪資，同時皆不ok，真的很難硬撐。找工作越來越沒動力！而且職缺又開始漸漸變少，真的無時無刻在焦慮」。

過來人安慰，「找工作就像抽卡，進去了才知道抽到的好不好，所以壓力不要這麼大，提前想這麼多，抽不好就重抽」、「既然找到了，就不要想太多，先去做，至少要親身體會過這個工作的實際狀況，真的做不下去就找機會換工作」、「想像成是人生新體驗呢？把恐懼多少轉成期待，人生就這麼長，能多體驗新的事物也很有趣，很多我們恐懼的東西，過去了之後都能成為某天想起的回憶」。