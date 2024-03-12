快訊

全英羽賽／扯...開賽行李還沒到 王子維穿「春日部防衛隊」練習服上場

大學操場驚見「工友」低頭吃草 校友揭逾20年內幕：校董養的

韓國瑜出手了！立院頻爆裝潢費爭議 總務處長被拔官

待業就業都憂鬱！網分析真實原因惹共鳴 過來人暖勸「卡」不好就重抽

聯合新聞網／ 綜合報導
有些上班族每天工作會感到焦慮又難過。示意圖/ingimage
有些上班族每天工作會感到焦慮又難過。示意圖/ingimage

待業期間不免令人心慌慌，有一名待業很久的網友透露，自己應徵到工作，但每天上班依然會感到很焦慮又難過。對此，不少人共鳴直言，「剛上班第一個月每天緊張到想吐」、「怕不適應，怕學不好，怕遇到不好的同事，怕又要離職」。

一名女網友以「為什麼確定上班了，還是很難過？」為題，在Dcard工作版上發文表示，自己待業很久了，好不容易找到一份工作，但認為有點不理想，上班之後也還是很難過，甚至恐懼，她不解問道，為何找不到工作會憂鬱，找到工作卻還是一樣難過？

話題拋出後，網友們分析，「很正常啦！面對新環境大家都是這樣」、「算是焦慮？找不到工作的時候為了金錢或自我價值感到焦慮，找到工作之後為了人際關係、能不能勝任等等的未知數而焦慮」、「怕不適應、怕學不好、怕遇到不好的同事，怕又要離職」、「因為不確定性，不確定公司環境合不合、不確定人際關係是否融洽、不確定業務內容是否吻合面試的量、不確定未來是否安穩等等，太多了」。

不少網友坦言，「我也是，尤其薪水不如預期，真的只是為了生存上岸」、「我剛上班第一個月每天緊張到想吐，每天都在想撐不撐的下去、好想離職。要不是為了薪水誰想做這破工作？慢慢做上手就不會了」、「上班很焦慮又憂鬱，但有錢，雖然也只能夠維持生存，不上班很快樂，但沒錢也會憂鬱跟焦慮」、「工作內容、同事、薪資，同時皆不ok，真的很難硬撐。找工作越來越沒動力！而且職缺又開始漸漸變少，真的無時無刻在焦慮」。

過來人安慰，「找工作就像抽卡，進去了才知道抽到的好不好，所以壓力不要這麼大，提前想這麼多，抽不好就重抽」、「既然找到了，就不要想太多，先去做，至少要親身體會過這個工作的實際狀況，真的做不下去就找機會換工作」、「想像成是人生新體驗呢？把恐懼多少轉成期待，人生就這麼長，能多體驗新的事物也很有趣，很多我們恐懼的東西，過去了之後都能成為某天想起的回憶」。

待業 憂鬱 職場

延伸閱讀

台積電技術員「年薪近百萬」 坦言曾3度想離職：先撐過生不如死的半年

新人報到！同事1舉動讓她直呼「不舒服」 網點頭：一堆人都會

做網拍月收逾3萬！她猶豫「要找正職嗎」掀兩派看法 曝折衷方式

文組第一份工作找哪行業「加分」？ 網建議：2職缺不錯

相關新聞

文組第一份工作找哪行業「加分」？ 網建議：2職缺不錯

選大學時，許多人會選擇容易找到高薪的科系，也有些人會根據自己的興趣來選擇。日前有位網友表示，她是私立外文系畢業，猶豫第一份工作要嘗試什麼？原PO表示「近期要畢業了，想問除了航空相關的以外，文組畢業生大多從事什麼工作？」

待業就業都憂鬱！網分析真實原因惹共鳴 過來人暖勸「卡」不好就重抽

待業期間不免令人心慌慌，有一名待業很久的網友透露，自己應徵到工作，但每天上班依然會感到很焦慮又難過。對此，不少人共鳴直言，「剛上班第一個月每天緊張到想吐」、「怕不適應，怕學不好，怕遇到不好的同事，怕又要離職」。

能源轉型 萬寶華：第2季就業展望能源人才需求衝第二強

萬寶華台灣分公司今（12）日發布「2024年第2季就業展望調查」，台灣企業在第2季（4至6月）有37%預計增加人力，27...

新人報到！同事1舉動讓她直呼「不舒服」 網點頭：一堆人都會

在職場上，許多人採取「上班好同事，下班不認識」的模式，不過也有人社交能量滿滿，期待更了解身邊的工作夥伴。近日有女網友透露，每當公司有新人來，有些同事就會去網頁搜尋對方的名字，看能不能找到相關資料，不禁讓她覺得有些八卦。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

做網拍月收逾3萬！她猶豫「要找正職嗎」掀兩派看法 曝折衷方式

許多人除了正職工作之外，也會利用空閒時間做副業。一名女網友分享，她平常在經營一家小網拍，每個月收入大約3萬元，本身沒有其他正職和工作。但她最近覺得月收3萬有點不夠，猶豫需不需要找正職工作，又擔心自己無法兼顧，好奇詢問眾人想法。

台積電技術員「年薪近百萬」 坦言曾3度想離職：先撐過生不如死的半年

不少人對台積電的印象就是百萬年薪、薪資待遇好，不過日前一名網友分享他在台積電工作3年的心路歷程，他很幸運碰巧遇到台積電獲利創新高，入職隔年的薪水加上分紅，年薪就近百萬元，薪水確實相當優渥，但若想長期在那邊工作賺錢，得先撐過「生不如死的半年」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。