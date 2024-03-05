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台南就業服務中心3月5場徵才 月薪上看10萬元

中央社／ 台南5日電
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天宣布，3月13日起將連續舉辦5場徵才活動，提供逾1800個工作機會，月薪最高上看新台幣10萬元。聯合報系資料照
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天宣布，3月13日起將連續舉辦5場徵才活動，提供逾1800個工作機會，月薪最高上看新台幣10萬元。聯合報系資料照

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天宣布，3月13日起將連續舉辦5場徵才活動，提供逾1800個工作機會，月薪最高上看新台幣10萬元。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天發布新聞稿指出，台南就業服務中心3月徵才活動開跑，連續5場分別是13日、14日、19日、26日及30日，涵蓋飯店業、餐飲業、製造業、服務業、量販業、教育業等，提供逾1800個工作機會。

台南就業服務中心表示，3月5場徵才活動中，1111人力銀行將開出月薪10萬元徵求客服行銷專員，富強鑫精密工業開出5萬元招募技術服務工程師，康是美開出4萬5000元招募儲備幹部，新光三越百貨祭出3萬2000元至3萬9000元招募各分店營業儲備幹部、顧客服務人員、企劃人員、財務人員、超市營運儲備幹部等。

3月首場徵才是13日「泰吉軒實業」在台南市仁德區公所提供92個工作機會。第2場14日在安平區公所邀請10家以上廠商提供200個工作機會。第3場是19日在仁德運動公園邀請10家以上廠商提供200個工作機會。第4場是26日「堤維西交通工業」在廠區提供25個工作機會。

第5場規模最大，3月30日在國立台南大學舉辦「#Future～2024台南地區徵才活動」，邀請28家企業提供逾1300個工作機會，其中逾9成不限工作經驗，5成職缺待遇3萬5000元。

第5場徵才企業預定有新光三越百貨、宜得利家居、聲寶、璨揚企業、家樂福、志光教育、台灣屈臣氏、富強鑫精密、統一生活事業（康是美）、安心食品（摩斯漢堡）、大億交通、台郡科技、全球華人等，釋出儲備幹部、工程師、品保人員、採購專員、餐飲人員等職缺。

台南 徵才活動

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