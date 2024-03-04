「年薪180萬」資產不到3萬！台大畢工程師曝殘酷現實：底層的掙扎

上班族努力工作，期盼的就是讓資產越來越多，不過因為物價通膨，薪水又凍漲時，要存到錢就更難了。最近有一名年薪180萬的工程師分享自己的「實際餘額」，點出殘酷現實「當你家裡不給力，能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎」，讓不少人深感共鳴。

一名台大畢業的工程師在Dcard發文分享將邁入30歲的總資產，從兩個銀行帳戶餘額來看，一個有20,218元，另一個則是7,793元，兩個合計約為2萬8千元，股票資產0，因為非電資，所以快30歲年薪只有180萬，加上家裡開銷都是自己扛，還有醫藥費、長照，幾乎每個月都把錢花光。

原po表示，曾經也想過要買股票，買在台股萬八的時候，結果沒多久就狂跌，接著家裡就馬上需要用錢，只好全部認賠賣光，之後就沒有再買過了。原po也點出「殘酷現實」，直呼「當你家裡不給力，理財三小的都跟你無關，能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎」。

此文曝光後，不少人覺得很寫實，紛紛留言，「理財版中只有你這篇我絕對相信，因為這才是現實人生」、「這才是普羅大眾真實的一面，三十歲資產好幾百萬，那真的是極少數」、「180w還月光，看來是真的很緊繃」、「在Dcard上難得一見的孝親文，文中有無奈，但沒有抱怨自己的父母，像你這樣的清流respect」、「我進來以為又是好幾百萬跟千萬分享的...沒想到太真實的讓我落淚了...」。