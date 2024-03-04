消失4個月！資深員工鑽漏洞「爽領24萬」 被抓包還叫老闆別擔心

職業不分貴賤，各行各業都有辛苦的地方，然而一名女網友近日抱怨，擔任行政人員的她，常常被公司的一名女工程師諷刺「文組只是來蹭飯的」。原PO更透露，自己出身於建設世家，其實不缺錢，外出上班純粹累積社會歷練，但被同事這樣對待，真的忍不下去。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

2024-03-04 11:42