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消失4個月！資深員工鑽漏洞「爽領24萬」 被抓包還叫老闆別擔心
不上班照樣領薪水！一名老闆發現，公司月薪12萬的資深員工竟長達4個月沒來工作，這段期間竟透過「外包」的方式請其他人代班，東窗事發後，對方還要他不要擔心，有人上班就可以了。該名老闆也發文詢問眾人意見，引起留言區熱烈討論。
原PO昨（3）日在臉書《匿名公社》發文指出，這名資深員工月薪12萬，因為在外島工作，所以自己一直到3月才發現原來對方會鑽漏洞，且情況已長達4個月，「他給另外兩個員工各3萬元代班，因為他們都是外勤人員，一個月上班15天，那個資深員工的上班天數都被那兩位員工分攤掉了！」
原PO續指，對方怕被發現沒來上班，這4個月內的工作事務還會自己回報，但原PO也不是省油的燈，吃春酒時，問該名員工工作上的問題，見對方支支吾吾、說不出話來，其他同仁才跳出來據實以告，「當下我非常震驚，他卻說有人上班就可以了，叫我不需要擔心那麼多，請問這個資深員工這樣操作真的沒問題嗎？」
原PO補充道，他也不是沒想過開除對方，但因為兩人是熟識，而且主管機關有規定那項工作有最低限度的人員配置，如果開除他，仍需要再補一人過去，並沒有特別省到錢，「目前我只想到有稅金和保險的問題，因為所得稅我是申報在那位資深員工上，但他卻發薪水給其他員工，我實在被他搞糊塗了！」
貼文曝光後，網友也紛紛表示，「4個月沒到公司上班，爽躺賺24萬，你公司還缺人嗎？」、「你是老闆，你ok，大家都ok囉」、「他比你有當老闆的天份」、「某些偏遠公家機關聽聞過，整整幾個月人都消失」、「沒上班不就曠職了嗎，可以資遣了」。也有過來人分享，「我最近才把資深主管請走，短期看我痛得很，公司沒人能取代他，但長期看，一個會影響員工情緒、怕下屬能力超過自己的主管，換掉公司才有新氣象」。
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