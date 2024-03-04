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前進台大 玉山金擬招募600人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控總經理陳茂欽（前排左四）率團隊，前進台大校園徵才博覽會。圖／玉山金控提供
玉山金控總經理陳茂欽（前排左四）率團隊，前進台大校園徵才博覽會。圖／玉山金控提供

玉山金控二日參加台大校園徵才博覽會，玉山金控總經理陳茂欽表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山第四個十年聚焦「壯大海內外業務、高端顧客經營、金融科技領航、強化三道防線、ESG永續發展」等五大策略主軸，配合策略的發展，今年預計招募六百位優秀人才，包含私銀財管、跨境服務、永續金融、資訊科技等領域，並透過金控資源的整合優勢，積極投入多元專業人才的布局及培養。

玉山金在台大徵才博覽會，由金控總經理陳茂欽與任職表現傑出的台大畢業同仁在現場交流。對於儲備幹部的規畫，玉山金指出，共有儲備幹部MA、財金儲備幹部TA、科技儲備幹部TMA等三大類別，其中MA分為「銀行業務」及「證券業務」，在法人金融、零售銀行、高端理財等領域進行完整歷練及跨域發展；TA聚焦財金交易領域，分為Quant、Trader、Capital Market，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA著重科技領域人才，深耕Fintech、AI、Big Data等專業技術，打造雙軌發展的π型人才。

玉山金表示，將透過完整培訓體系、跨團隊協作及跨部門輪調培育人才，誠摯邀請有理想、有熱情的志同道合夥伴，包括理工背景、有志到海外發展、各領域碩博士生等多元國內外人才加入玉山金控及玉山銀行。

台大 幹部 玉山

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