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待私人企業常被Fire！她想考公務員又怕炒魷魚 過來人曝黑暗面

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO待私人企業常被炒魷魚，因此考慮報考公職，但又怕當公務人員也容易被fire。 示意圖／ingimage
原PO待私人企業常被炒魷魚，因此考慮報考公職，但又怕當公務人員也容易被fire。 示意圖／ingimage

找一份穩定、高薪的工作是不少人的目標，但也會因為種種原因而離開職場，有些可能是自願離職，但也有人被炒魷魚。有一名女網友在PTT發文提問，如果當公務員只是反應慢了一些，容易被「fire」嗎？貼文一出，不少過來人吐露公職職場的黑暗面。

原PO在PTT以「想問當公務人員會被fire嗎？」為題發文，她表示自己快要40歲了，但在私人企業裡常常被炒魷魚，有考慮到當公務人員比較穩定，因此萌生考公職的念頭，但她也想問如果不遲到早退，也不任意請假，工作態度又很認真，唯一的問題就是因為生病的關係，反應慢了點，這樣的話會被fire嗎？

不少人認同公務人員不容易被開除，「不會，要剔除公務人員超級難+有很多救濟，所以非常難被剔除」、「其他國家很難說，但台灣在正常情況下不太可能，特例那些除外」、「不會，現在超級好考，很缺人」、「進去很難，被踢出去又更難」。

不過有過來人就透露背後黑暗面，「不會，但你同事和上司會用各種不違法的手段，讓妳生不如死，天天以淚洗面」、「之前聽說初級會故意無限退公文然後羞辱妳，別忘了妳的主管也不怕被fire」、「不會直接fire，但有其他方式逼迫妳自己離職或是放生」、「不會，但是不排除被同事無視或霸凌」、「不會，但妳會自己想離職！相信我，因為我還在裡面蹲」。

還有內行人解釋如果主管要開除底下公務員，首先員工考績要最低等2年或3年，每年要輔導對方改善績效，若2年3年沒改善，主管就得要交出報告解釋，然後連老闆、老闆的老闆也要報告為何不符績效設定，究竟是設定不對還是主管沒有督導，「走到這一步你都不能說是此人的問題，要一直檢討主管，最後才能提出解聘，而且中間此人要都很乖沒去寫你黑函」。他也說通常沒有主管能撐到最後一步，最後都是建議此人調職，把球踢出去就好。

公務員 考公職

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