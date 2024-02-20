說話的藝術…想指正別人的錯誤？提出建議前先想這四問題

指正別人 其實是一門藝術

除了其他基本需求，人最大的渴望就是愛與被愛—正是我們的人際關係讓這句話得以實現。然而，令人驚訝的是，我們珍視並牢記在心的關係很容易被忽視與濫用，雖然大多數情況下人們並非有意，而是因為沒有覺察或不知道更好的做法。即使立意良好，以不恰當的方式提供建議，造成的傷害也可能大於好意。因此，我們必須透過練習與反省正確地學習如何「指正」他人。

每當需要指正他人時，請問問自己以下四個問題。

1. 我是指正對方的適當人選嗎？

有則笑話是這麼說的，媽媽都認為世上最好的孩子是自己的孩子，丈夫都認為世上最好的妻子是鄰居的妻子。我們都會對要傷害自己孩子的其他小孩尖叫，但在此不談論那樣的特殊情況。在其他情況下，你會指正別人的孩子嗎？你會指正別人的配偶嗎？大多數時候我們不會這麼做。

因此，我們必須思考：我是指正對方的適合人選嗎？還是由其他人來做這件事更適合？我是他的親人嗎？我是他的朋友嗎？我是否有權以任何方式指正對方？如果以上任何一個問題的答案為肯定，請接著往下個問題。

2. 我指正對方的動機正確嗎？

據說人們可以控制生活中的兩件事：欲望和動機。欲望支配著人們想要的事物，而動機告訴人們為什麼想要。

很多時候，糾正他人可能是因為想翻舊帳，或可能是對他人懷恨在心，因此想趁此機會糾正，只為了報復，但這不應該成為動機。

我們應謹慎評估動機的適當性，以朋友的身分，從想幫助他人避免犯錯的動機出發。出自愛的回饋意見乍聽之下也許難以接受，但若處理得當並產生正確的效果，指正的滋味也能十分甜美。

3. 我知道指正的正確方法嗎？

傑克是電子工程師，需要處理相當複雜的物理問題。白日的工作讓他疲憊不堪、極耗腦力，一個疏忽便可能導致公司損失數千萬盧比，或者更嚴重的是，他將因此被解僱。

那天是星期四，傑克工作有史以來最累的時候。他只想和妻子吉兒一起吃晚飯—正如你現在可能已經猜到的那樣，故事是編造的，但我向你保證，這是有原因的！吉兒是職業廚師，喜歡以自己實驗的新菜色款待丈夫。她很高興傑克能回家，這樣他就可以品嚐自己的創意湯品了。

當傑克回到家時，明顯因疲勞而失去神采。他把公事包扔在地上、鬆開領帶，跟妻子打了招呼後坐在餐桌旁。「這湯看起來很好喝。」他說。「這是我研究一整天的特別食譜，想讓你先嚐嚐。」吉兒樂陶陶地說。

傑克拿起湯勺，給自己舀了滑潤的紅湯，並抬頭看著一臉興奮的妻子，注視著她的一舉一動。她替他拿起小湯匙，然後雙手撐在下巴，手肘靠在餐桌上，身子前傾。

傑克喝了一口。番茄不錯，辣椒不錯，鹽不夠，湯很淡。在這種情況下，你會怎麼做？你剛剛度過了糟糕的一天，你會如何告訴妻子她廚藝不精？

謝天謝地，傑克當場「設計」了一個計畫。他從餐具抽屜裡又拿了一支小湯匙，笑著說：「好久沒餵妳了，來試試。」然後餵了妻子一口湯。 「哦！我忘記放鹽了！」她跳了起來，自己得出結論。傑克大可直接以不友善的話批評妻子的湯，但他選擇帶著敏感度給予指正。

人通常是有彈性的，足以面對自己是錯的，但前提是要以愛指出他的錯誤。直言不諱與辱罵會讓雙方筋疲力竭，收到回饋意見的人會在一段時間後關閉接收訊息。正如常言道：「重要的不是說什麼，而是怎麼說。」我們說話的語調、肢體語言與臉部表情，比使用的詞語本身更重要。

4. 現在是指正的好時機嗎？

我生命中最帶有諷刺意味的時刻，發生在倫敦市中心的蘇活廣場。當時，我剛結束一場一小時的演講，主題是關於克服吹毛求疵的習慣。

(本文摘錄自《美好人生的驚人祕密：如何在生活中找到平衡與生命意義》，方智出版，未經同意禁止轉載。)

演講結束後，有個人走過來對我說：「謝謝你的演說，但我真的不喜歡。」我坐在那裡驚呆了，因為他細數了他為何不喜歡我的演說和傳達的內容。如果傑克因為太淡的湯而厲聲尖叫，我的感覺就和吉兒可能會有的感受一樣。在我傾盡全力演講之後，有人立即給我嚴厲的指正，這真是太可怕了。或許我的演講真的糟透了，但這人就像錯過班機的乘客一樣，完全搞錯時機。如果他過幾天才跟我說這些，我們兩個都會處在比較好的心理狀態。我們不該只是宣洩自己的怒氣，而是要好好解釋憤怒的原因。當我們表達內心感受時，得冒著不愉快的風險這麼做，但當我們花時間向人們解釋自己的情緒時，對方可能會同理我們。原則是：情緒在沸點時無法給出好回饋—選個更好的時機吧。

在給予他人指正前，先花時間問問自己這四個問題，可以改變一個人的人生。由於各種情況皆可能發生，想深入理解每個問題的意義，就需要與比自己更有經驗的人一起思考、討論。

(本文摘錄自《美好人生的驚人祕密：如何在生活中找到平衡與生命意義》，方智出版，未經同意禁止轉載。)