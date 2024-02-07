快訊

台糖肉片「複驗出瘦肉精」挨轟翻車 王必勝回應了

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社會新鮮人苦喊「存不到錢」 網全推1兼職：每月多賺2萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣物價高漲，許多年輕人抱怨很難存錢。示意圖/Ingimage
台灣物價高漲，許多年輕人抱怨很難存錢。示意圖/Ingimage

台灣物價高漲，許多年輕人抱怨很難存錢。對此，一名剛畢業的新鮮人表示，自己的戶頭僅剩不到1萬元，想開始兼職，卻不知道適合哪個斜槓工作？貼文一出後，不少網友一致推薦可以做外送，更有人透露僅僅是兼職，一個月都能多賺2萬元外快！

這名網友在Dcard以「去年剛畢業的新鮮人，存款不到1萬塊是正常的嗎？」為題，指出自己現在的薪水約3萬出頭，扣完房租和生活費幾乎存不到錢，很想找一些兼職來做，朋友建議可以做微商創業，但害怕可能是詐騙，坦言自己比較想去跑外送，但擔心可能會不太穩定。好奇有在斜槓的大家，都是做些什麼兼職？

貼文一出後，多數網友都推薦可以跑外送，紛紛表示「我是兼職貓友，專跑假日跟連假，每個月也能多個2.3萬」、「絕對是選外送吧...至少都是大公司跑不掉還有保障，那些微商根本就是一些沒聽過的小公司」、「我自己是跑熊貓，覺得熊貓有比較多辦給外送員的活動，獎勵也比較多」、「不會到不穩定啊！現在點外送的人其實比想像中多很多，我也是趁沒課時會去跑外送，尤其學校附近很多單」、「外送這東西就是你能跑多少就會賺多少，很直觀，相對來說還是蠻穩定的」、「我上個月熊貓一天大概跑8小薪水有到5萬，但我是全職啦，給你參考」。

此外，也有部分網友建議不要去做微商，紛紛表示「微商根本就是在靠拉下線賺錢，賺完錢你的朋友也會跟著沒了好嗎」、「那種什麼商的都要小心，很多詐騙的」、「真心建議別加入微商，為了業績，賣不掉只能先買來囤，再慢慢賣，說服自己反正買的東西都是平常用得到的，智商稅就是這樣繳的」、「微商一直強調是團隊、共好、互享，說賺錢要時間、要用心等等，好像說得很有道理，也不過是聽君一席話，如聽一席話，因為用這種雞湯凝聚，下線才不容易跑掉」。

外送員 年輕人 斜槓 薪水 詐騙

延伸閱讀

公務員不再搶破頭？他揭報考人數「十年腰斬」 網揭暗黑真相

科技業待5年！他年終獎金「僅18K」 過來人苦勸：快換工作

35歲還在拚國考！他憂過年「怎面對親戚」？過來人曝實用建議

40歲爸失業扛家計「急找6萬元工作」 過來人揭3行業：不是體力活！

相關新聞

社會新鮮人苦喊「存不到錢」 網全推1兼職：每月多賺2萬元

台灣物價高漲，許多年輕人抱怨很難存錢。對此，一名剛畢業的新鮮人表示，自己的戶頭僅剩不到1萬元，想開始兼職，卻不知道適合哪個斜槓工作？貼文一出後，不少網友一致推薦可以做外送，更有人透露僅僅是兼職，一個月都能多賺2萬元外快！

他台積電待7年擔心被裁員「想轉當公務員」 過來人苦勸：別想不開

「護國神山」台積電因薪資優渥，成為許多人擠破頭想進的公司。不過，一名台積電的工程師透露，自己雖然年薪破百，但即將邁入30歲又很少加班，擔心會有中年失業的風險，興起想轉職公務員的想法，好奇有人轉考公職後悔的嗎？貼文一出後，引發廣大網友熱議。

才到職1個月不敢走！她憂影響履歷嗎？ 過來人挺：苗頭不對立刻跑

新工作剛入職，若發現苗頭不對，你敢走人嗎？近日，一名網友分享，自己換新工作才剛入職一個月，卻發現這份工作跟主管面試說的不一樣，各種福利看得到吃不到，煩惱要怎麼開口提離職，好奇問「這個會影響履歷嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

2024職場趨勢1／今年最受歡迎的5種工作者 你靠AI或ESG加分了嗎？

歐洲商會近期與國際招募機構Robert Walters（華德士）共同發布「2024薪資調查報告」，調查發現，今年台灣就業市場在整體經濟帶動下，預期緩步復甦，平均薪資漲幅2%-5%，並預期有超過65%的專業人士準備積極轉職。

2024職場趨勢2／年終獎金發不好 小心引發安靜離職潮 做好這3件事黏住好員工

缺工的背後，隱藏台灣勞動市場結構正在轉變的事實。根據人力銀行業調查，台灣餐飲服務業迄今仍缺工21.5萬人，過去一些不發年終獎金的餐飲服務業，今年為了順利招募人才，發放年終的比例，已從去年89.1%提升到今年的100%了。換言之，留不留得住員工，年終獎金扮演了關鍵角色。

發年終被獨漏！她哭訴遭當眾羞辱 網見一關鍵點破「做錯了」

辛苦一整年，上班族最期待的就是尾牙和年終獎金，一位女網友卻在年前受了一肚子氣，不但原本說好的調薪沒下文，發年終時還遭「獨漏」，讓她深深感受到被羞辱。但其他網友看完經歷後，立刻點出她被公司「吃夠夠」的關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。