社會新鮮人苦喊「存不到錢」 網全推1兼職：每月多賺2萬元

台灣物價高漲，許多年輕人抱怨很難存錢。對此，一名剛畢業的新鮮人表示，自己的戶頭僅剩不到1萬元，想開始兼職，卻不知道適合哪個斜槓工作？貼文一出後，不少網友一致推薦可以做外送，更有人透露僅僅是兼職，一個月都能多賺2萬元外快！

這名網友在Dcard以「去年剛畢業的新鮮人，存款不到1萬塊是正常的嗎？」為題，指出自己現在的薪水約3萬出頭，扣完房租和生活費幾乎存不到錢，很想找一些兼職來做，朋友建議可以做微商創業，但害怕可能是詐騙，坦言自己比較想去跑外送，但擔心可能會不太穩定。好奇有在斜槓的大家，都是做些什麼兼職？

貼文一出後，多數網友都推薦可以跑外送，紛紛表示「我是兼職貓友，專跑假日跟連假，每個月也能多個2.3萬」、「絕對是選外送吧...至少都是大公司跑不掉還有保障，那些微商根本就是一些沒聽過的小公司」、「我自己是跑熊貓，覺得熊貓有比較多辦給外送員的活動，獎勵也比較多」、「不會到不穩定啊！現在點外送的人其實比想像中多很多，我也是趁沒課時會去跑外送，尤其學校附近很多單」、「外送這東西就是你能跑多少就會賺多少，很直觀，相對來說還是蠻穩定的」、「我上個月熊貓一天大概跑8小薪水有到5萬，但我是全職啦，給你參考」。

此外，也有部分網友建議不要去做微商，紛紛表示「微商根本就是在靠拉下線賺錢，賺完錢你的朋友也會跟著沒了好嗎」、「那種什麼商的都要小心，很多詐騙的」、「真心建議別加入微商，為了業績，賣不掉只能先買來囤，再慢慢賣，說服自己反正買的東西都是平常用得到的，智商稅就是這樣繳的」、「微商一直強調是團隊、共好、互享，說賺錢要時間、要用心等等，好像說得很有道理，也不過是聽君一席話，如聽一席話，因為用這種雞湯凝聚，下線才不容易跑掉」。