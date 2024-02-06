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發年終被獨漏！她哭訴遭當眾羞辱 網見一關鍵點破「做錯了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在公司發年終時遭當場羞辱，提離職還被同事說「不負責任」。 圖／Ingimage
一名女網友在公司發年終時遭當場羞辱，提離職還被同事說「不負責任」。 圖／Ingimage

辛苦一整年，上班族最期待的就是尾牙和年終獎金，一位女網友卻在年前受了一肚子氣，不但原本說好的調薪沒下文，發年終時還遭「獨漏」，讓她深深感受到被羞辱。但其他網友看完經歷後，立刻點出她被公司「吃夠夠」的關鍵。

這名女網友在「Dcard」上發文，陳述自己在公司裡的境遇。發文者表示，在工廠擔任行政職務已8個月，當初面試時曾被告知做滿3個月會調薪，卻至今無下文，後來才知道人資有爭取，但過不了老闆那一關。她因此在11月提出離職，但跟主管談過後續留，也未讓上層主管知道這件事。

只是公司在1月底卻給了她一記重擊。主管當著大家的面，一個一個發年終單子時，連比她晚到職的同事都有，竟然只有她沒拿到，「感覺活生生的被羞辱跟洗臉，真的是難過到哭出來」。她後來去問人資，對方回覆公司不看年資，只看表現，但追問「評判標準是什麼」，人資卻答不出來。

發文者難過的說，公司在人力銀行網站上寫著有年終，面試時也說待滿3-6個月會調漲薪水，但她至今仍舊領著最低薪，12月二度向人資反映時，也只得到再等等的答案，她也表態再不加薪就會離職，接著就上演了領不到年終的戲碼。

她透露自己再次提出離職，人資則要她鄭重考慮，同事還說她按照勞基法在離職10天前才告知是「不負責任」，因為帶她的人花了近2個月才完成交接。對此她認為受到滿滿的「情勒」，諷刺自己實在高攀不起這樣的公司。

看完她經歷的網友們，幾乎一面倒建議她別管同事的想法，該走就走，「其實年終獎金本來就是看公司，並沒有硬性規定要給員工。既然公司都這樣了，原po就趕快提離職，找不到人也是公司的事情，不用在意」、「年終還跳過妳真的可以直接走人了，他們只是擔心工作會落到自己身上才慰留妳，找不到人那是他們公司的事，要離職只要有提前預告就能離開，不然就請勞工局來處理，他們一定會馬上讓妳離職」。

還有許多網友分析她領不到年終的關鍵，「真的錯在年終前提離職，太傻了」、「11月提離職，妳還想領年終，是不是在作夢？還有提離職不走人，妳真的是活該」、「為了年終，應該要忍到過年後再提的，妳後面沒走公司會認定你是拿到錢才走人，當然小動作就很多了」、「跟一個主管蠻熟的，某次聊到說如果要離職不要在考績前提，因為他不會打高分數，甚至還會扣分」、「以後想走，不要先說出來，尤其是要發錢的時候」。

發文者則回應道，她主要是無法接受用唱名的方式發年終單子，感覺像被狠狠的打一巴掌，也表示自己以後絕對不會在年底提離職，這次真的學到了一課。

Dcard 年終獎金 情勒 薪水 離職

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