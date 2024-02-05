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友人父母手握「3200萬存款」提早退休 網看職業秒懂：退休金跟金礦一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，好友的父母皆是退休教職人員，目前共計有3200萬元存款，引人羨稱「退休金跟金礦一樣」。示意圖／ingimage
網友分享，好友的父母皆是退休教職人員，目前共計有3200萬元存款，引人羨稱「退休金跟金礦一樣」。示意圖／ingimage

不少人想實現財富自由，窮其一生四處奔波賺錢，不過也有人家庭經濟條件好，一出生便贏在起跑線。一名網友分享，他好友的父母皆曾在學校任職，且兩人都提早退休，共有3200萬元存款，他好奇詢問，這樣算是家裡有礦嗎？

原PO在PTT發文分享，他有一位高中同學，父母曾在學校任職，父親是國小校長，母親則是國小老師，兩人皆提早退休，目前包含股票共計有3200萬元存款。對此，他好奇提問，「父母存款3200萬算家裡有礦？」

話題一出引發網友熱議，「比90%人好很多了」、「動產都這麼多，總資產破億吧」、「軍公教死薪水，這樣算是理財有道了」、「很好吧，好好研究投資絕對可以不用工作」、「校長光人脈就贏了大部分的人吧」、「可以了，這是現金資產，應該還有房子、土地」、「兩人都是老師，絕對不只這個存款」、「家裡沒得靠的，還真的翻不了身」。

此外，也有網友點出「退休金」是重點，「退休金跟金礦一樣」、「初任教師大約年收65萬，然後慢慢爬」、「雖然砍18%，退休金從50歲領到90歲也夠用」、「老師現在月退至少都有5、6萬領終身，很爽了」、「超爽的啊，早早退休領一堆退休金」、「月退從6萬多砍到剩下4萬8還是蠻多的」、「複利的威力就是時間」。

教師 資產 軍公教 退休金

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