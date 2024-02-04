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冷氣師傅請產檢假「年終4.5萬剩5千」 公司1句話讓人更傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，老公因為請了產檢假跟特休，年終獎金被大砍。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，老公因為請了產檢假跟特休，年終獎金被大砍。示意圖／ingimage

狂砍4萬元！一名女網友表示，年資超過8年的老公是冷氣師傅，過往年終獎金都領約4萬5千元，今年卻因為請了產檢假跟特休，被砍到只剩5千元，後來公司雖改口不小心把他的年資算錯，但因為錢已經發給其他新人，沒辦法補救。貼文曝光後，眾人也看傻。

原PO在=@RDcard@=a href="https://www.dcard.tw/f/job/p/254558697" target="_blank">發文指出，30歲的老公是一名冷氣師傅，年資8年以上，在目前的公司也待超過4年了，過往年終至少都有一個月、約4萬5千元，特休一直以來也都是正常請，沒想到今年公司告知他因產檢假及特休等要扣年終，最後只發5千元，「老公的產檢假從去年（2023）9月開始一個月一次，目前頂多請4次而已！」

原PO也無奈表示，後來公司改口說，不小心把老公年資算錯了，但錢都已經發給新人，無法改變結果，讓她相當憤怒：「怎樣可以把4年以上的老員工年資算錯成這樣？沒有簽約也不能這樣欺負人吧！」

原PO接著說，後來有打電話給勞工處，勞工處說公司都會用各種理由跟藉口，唯一的辦法就是檢舉各項缺失。她表示「老公跟我都認為好聚好散就算了，非要鬼扯還拖欠薪水，那事情就沒這麼簡單！已經提出離職，到現在都沒有得到明確的回覆，真的很誇張」。

對此，網友也紛紛回覆，「只要年終不含在保障年薪裡、明文公告每人X個月，那就是老闆隨便給」、「這個感覺在業界都很正常」、「幹嘛要離職，明明有機會看到勞工局罰款，讓老闆哀哀叫，對方不高興叫老公不要來，還可以領資遣費＋失業補助」、「如果有『明確證據』因『陪產假』導致獎金下降，建議直接檢舉違反『性別平等法』」。

Dcard 勞工局 年終獎金 特休 離職

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