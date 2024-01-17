保全工作月薪33K「做二休二」值嗎？ 網兩派論戰：根本很慘

現今許多社區大樓，都會聘請保全維護社區安全。近日，有網友在PTT上表示，自己已失業11年，想當社區保全，工作輕鬆且做二休二，但每天上班時間為12小時，有時還會加班，月薪33k含勞健保，好奇詢問「這薪資合理嗎？」引起網友兩派論戰。

原PO透露，他目前是名自耕農，失業11年，最近快到退休的年紀，想趕快存一筆退休金，於是便有一名好友介紹社區保全的工作。他指出，這份工作十分輕鬆且做二休二，月薪3萬3000元含勞健保，但每天需上班12小時，「偶爾要幫忙社區活動，會延遲2～3個小時下班，不算加班費」，但自己已經很久沒工作了，好奇詢問「這薪資合理嗎？」

貼文一出，引起網友兩派論戰，「太少，換算時薪就知道了」、「時薪183元，還要幫忙社區，根本很慘」、「沒加班費就拒絕吧」、「去超商做吧，至少還有冷氣吹」、「連續12小時其實很累，我寧願每天6小時，周休一日也行」。

另一部分網友則持不同意見，「這種工作適合待退休做」、「保全時薪有基本工資都是好缺」、「2休2，33000元好賺」、「合理，負責泡老人茶和住戶聊天」、「要輪班的話就不要了，固定時間又很爽的話可以考慮」。

事實上，基本工資自今年（2024）1月1日起， 月薪從26,400元調整至27,470元，時薪由176元調整至183元。另外勞動部提醒，若是「保全業」、「社福機構」等適用勞基法第84條之1的工作者，且約定、核備的每月正常工時達240小時，每月基本工資應達3萬5,025元。