快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保全工作月薪33K「做二休二」值嗎？ 網兩派論戰：根本很慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名失業11年的網友表示，自己近期想當社區保全，工作輕鬆且做二休二，但每天上班時間為12小時，月薪3萬3千元含勞健保，好奇詢問「這薪資合理嗎？」。示意圖／ingimage
一名失業11年的網友表示，自己近期想當社區保全，工作輕鬆且做二休二，但每天上班時間為12小時，月薪3萬3千元含勞健保，好奇詢問「這薪資合理嗎？」。示意圖／ingimage

現今許多社區大樓，都會聘請保全維護社區安全。近日，有網友在PTT表示，自己已失業11年，想當社區保全，工作輕鬆且做二休二，但每天上班時間為12小時，有時還會加班，月薪33k含勞健保，好奇詢問「這薪資合理嗎？」引起網友兩派論戰。

原PO透露，他目前是名自耕農，失業11年，最近快到退休的年紀，想趕快存一筆退休金，於是便有一名好友介紹社區保全的工作。他指出，這份工作十分輕鬆且做二休二，月薪3萬3000元含勞健保，但每天需上班12小時，「偶爾要幫忙社區活動，會延遲2～3個小時下班，不算加班費」，但自己已經很久沒工作了，好奇詢問「這薪資合理嗎？」

貼文一出，引起網友兩派論戰，「太少，換算時薪就知道了」、「時薪183元，還要幫忙社區，根本很慘」、「沒加班費就拒絕吧」、「去超商做吧，至少還有冷氣吹」、「連續12小時其實很累，我寧願每天6小時，周休一日也行」。

另一部分網友則持不同意見，「這種工作適合待退休做」、「保全時薪有基本工資都是好缺」、「2休2，33000元好賺」、「合理，負責泡老人茶和住戶聊天」、「要輪班的話就不要了，固定時間又很爽的話可以考慮」。

事實上，基本工資自今年（2024）1月1日起， 月薪從26,400元調整至27,470元，時薪由176元調整至183元。另外勞動部提醒，若是「保全業」、「社福機構」等適用勞基法第84條之1的工作者，且約定、核備的每月正常工時達240小時，每月基本工資應達3萬5,025元。

PTT 保全

延伸閱讀

稱台灣0邦交無所謂 賴士葆崩反擊沈富雄「你被吳釗燮餵迷幻藥？」

鞋放住家外被拿去打手槍 她一穿踩到「滿腳精液」揪出犯人更恐怖

半夜都睡了突接外送員通知取餐！她憂信用卡被盜刷 網猜背後真相

春節禁休、禁止員工離職！他曝保全公司規定 網勸快檢舉

相關新聞

他問「這類人」不適合去科技業？ 過來人狂點頭：得不償失

科技業薪資高，因此吸引不少人投身，但工作環境也有不小的壓力。一名網友患有憂鬱症和適應性焦慮症，他今年要從研究所畢業，很猶豫該不該進入科技業工作，身邊科技業的朋友也常常抱怨很高壓，「沒生病得進去都生病了」，於是想問問，「有身心狀況是不是不適合去科技業」。

保全工作月薪33K「做二休二」值嗎？ 網兩派論戰：根本很慘

現今許多社區大樓，都會聘請保全維護社區安全。近日，有網友在PTT上表示，自己已失業11年，想當社區保全，工作輕鬆且做二休二，但每天上班時間為12小時，有時還會加班，月薪33k含勞健保，好奇詢問「這薪資合理嗎？」引起網友兩派論戰。

春節禁休、禁止員工離職！他曝保全公司規定 網勸快檢舉

農曆春節即將到來，不少人早已買好返鄉車票，回家過年。不過，有一名從事保全工作的網友指出，公司發出公告禁止員工在過年前後離職，且春節從小年夜到初四禁止休假，貼出超扯規定後，引起不少網友熱議。

想進科技業 學歷很重要？網曝真實情況

雖然科技業動輒百萬年薪讓上班族心生羨慕，但想進科技業必須付出相對成本。除了要有名校光環，「四大四中」畢業較容易找到一線大...

打零工薪水只剩980元怎麼撐到月底？網勸：換餐飲服務業工作

才1月中旬，有一位男網友在Dcard 貼文表示，自己薪水扣除所有應該支出的項目後，口袋剩下980元，還需撐到月底。原PO自上班以來，沒遇過這樣的事情，想問問其他有過這樣經驗的人，如何才能撐到月底？

2024年企業最愛大學生調查 「它」再次奪冠

根據《Cheers》最新公布的「2024年企業最愛大學生調查」排行榜顯示，今年成功大學再次奪冠。前十名已連續三年由相同成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。