同事尾牙中大獎平分「唯獨沒她」 老闆1作法惹哭新鮮人

許多上班族憧憬一年一度的尾牙，期待能在抽獎環節幸運中獎，補貼自己的紅包錢。但一名職場新鮮人抱怨，同事抽中最大獎後被其他人平分，全場卻唯獨自己沒有拿到，老闆事後只塞了幾張破鈔，讓她覺得非常委屈，返家後哭訴：「不知道老闆拿這種錢給我是什麼意思？」

一名女網友10日以「尾牙被差別待遇」為題，在Dcard工作版上透露，自己從事這份行政職約一年半，近日參加由好幾間公司合辦的尾牙，同事幸運抽到最大獎一桶錢，後來被平分給公司每位員工，自己卻唯獨被漏掉。有同事發現不對勁，立即和老闆表態，對方突然塞給原PO幾張對折鈔票，並聲稱「剛才那是員工福利，啊這邊給妳」，她當場感到傻眼，甚至懷疑自己有無聽錯，「剛才那是員工福利，那我不是員工？」

原PO表示，結果自己還是強忍淚水接過鈔票，而當下沒心情看拿到多少錢，因為其他人拿了好幾張藍色，一看就明顯比其他人還要少。回家後家人問起尾牙經過，她才委屈哭訴，並將那些鈔票攤開，還發現其中一張百鈔有很長一道裂痕，幾乎就快要破成兩半，「這麼誇張的裂痕瞎子都看得到，絕對不可能在拿錢的時候沒看見，不知道老闆拿這種錢給我是什麼意思，這種感受真的非常差勁，雪上加霜！」

原PO坦言為此事難過了好幾天，她補充這張100塊當時被用來當作摸彩券，上面有寫投錢者的姓名跟電話，其中姓氏的部分很清楚，電話有幾個號碼能辨識，她憑線索猜測鈔票的主人是老闆娘，「算錢才不可能把錢撕成那樣，而且為什麼別張都沒破，就只破那張？因此合理懷疑那個裂痕是為了毀屍滅跡才這樣，為了把名字擦掉」。她最後心寒說自己是正職，也是公司唯一女性：「我還以為我在公司是稀有種，但也可能是長太醜的原因啦」。

貼文曝光後，一票網友紛紛回應：「好差勁的公司，看中獎人年紀小就把獎金凹成平分 ，吃相真的很難看」、「我覺得中獎的普通同事最可憐欸，好不容易中獎了還要分給大家」、「這感覺真的很差欸，不是錢的問題，是為什麼把妳排除在外，讓人感受很不好」、「其實外面一堆不公平的事更多，職位低被看不起，前輩凹後輩做事到處都是」、「不開心就離職啊？這老闆做法一看就很雷，妳其實也知道吧？」、「若沒有基本的尊重，不留也沒關係」。

也有過來人分享：「剛出社會第一次尾牙來了老闆的合夥人，平常在公司沒看過，帶著他老婆小孩總共4個，另一個股東加碼抽紅包，數量如果以原公司的人+合夥人，人人有獎，但就讓他老婆、小孩一起抽了，導致我跟另一個同事沒抽到」、「記得我的公司也是這樣，每個月都會從員工薪水扣10%當做公司福利金，說好聽點是什麼尾牙活動員工旅遊怎樣的，實際上抽獎還不都是高層內定，根本輪不到我們」。