工人「月領10萬」贏過多數白領上班族？過來人曝辛酸甘苦談：一般人扛不住

台灣長期面臨低薪高工時的勞動問題，想要領高薪除了白領階級的特定行業外，也有人對藍領階級的工地職業產生好奇。一名網友詢問，在工地上班的工人日薪高達3、5千元，若是稍微拚一點就有機會月領十萬，「根本屌打很多上班族」，卻也釣出過來人爆料背後的辛酸史。

原PO在PTT發文「工地上班的薪水屌打上班族」，表示曾聽說「工地上班的薪水其實屌打很多上班族」，很多工人一天都可以領3000至5000元的日薪，若再拚一點增加工時，「其實一個月聽說破十萬也是家常便飯」，贏過很多白領階級的上班族，不免對這個消息的真實性感到好奇。

對此，有過來人回應說，「對，我在做，一起來」、「對，但（一般人）不會去做而已」、「連上六天，月休4天」、「現在便宜的工都要3500」、「木工現在3500，水電3000」、「現在缺工，價錢隨便開，不爽就不接，是人家看你臉色」。

不過也有人曝光這份職業不為人知的一面，「一天3000到5000是老師傅等級了吧！新人進去要熬幾年才有」、「臨時工工作根本沒那麼多」、「800-1200才是真實的」、「仲介包商抽完，800-1200元/天，勞健保自付才是真實世界」、「做一天休三天，是能賺多少」、「問題在工時不固定，且夏熱冬冷」。

有網友提醒原PO每份高薪工作的背後都得付出代價，「工地領的錢，很大一部分是你未來的醫藥費」、「就算最輕鬆的工種一樣會酸痛到你懷疑人生」、「身體要撐得住吧」、「去做一個月試試看，再來談這個」、「能做工賺錢的不是普通人啊！那種勞累你扛得住？」。

有網友分析工人每天都會面臨的潛在風險，「出個工安，少隻手或者回老家也是很快的」、「我同學的爸爸就是這樣少掉右手臂的」、「我舅媽的弟弟，被鋼筋砸死的」、「木工油漆工還要吸毒氣，不一定有保險」、「基本上是二手菸吸到飽」、「風險高，職業風險等級四以上的，意外險都被拒保」、「受一次傷這輩子就毀了，你要確定喔」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康