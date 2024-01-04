年前轉職創新高！9成上班族猶豫了 薪資、福利…還特別在意「它」

日前《網路溫度計》曾報導過年前轉職數據，上班族的想離職的原因前三名分別是「薪水太少」、「公司沒前景」、「太久沒加薪」，另外有高達92.8％的上班族考慮在年前轉職，創下11年來新高；其中已經有66.8％開始投遞履歷，尋找新東家。

為高薪轉職卻身心俱疲該離職？網友一面倒：工作影響身心得不償失

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日前有位30歲的網友，在PTT分享自己的困擾，原PO去年為了高薪，而離鄉背井轉職到南部的科技公司，但是在這一年中，卻因為高壓且節奏快速的工作環境，以及長期加班的狀況，造成焦慮、失眠及胃食道逆流等問題，原PO身心俱疲地發問，面對這樣的工作型態，到底該再撐一下，還是該換工作？

貼文一出引起網友熱烈討論，網友一面倒認為「工作影響身心得不償失啊」、「提離職後所有負面念頭都不見，人的精神狀況也慢慢改善」、「建議有這樣的想法就不要猶豫，健康和家庭是錢換不來的」、「賺錢為了生活、為了開心，痛苦成這樣就有點本末倒置了」；也有網友建議「跟主管1x1談談吧，看有什麼方法分出工作量之類的」、「想辦法調回北部或投履歷再找過吧」。

在轉職時，你最在意哪些條件呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近三個月內「上班族轉職關注話題」的熱門關鍵字，許多網友在討論職場、薪資、加薪、生活、環境、時間、獎金等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

當一份工作做一段時間後，如果無法有所突破、沒有升遷機會，或受不了一成不變的工作內容，就會開始思考是否要跨產業去闖一闖。房仲龍頭信義房屋就發現，每年有不少服務業轉職加入房仲業，舉例來說，信義房屋十二期福星店主任張郁琪，就是從廚具銷售，轉而投身房仲業，張郁琪分享，會有這樣的轉變是因為過去經常接觸買房後，想規劃廚房動線，或是添購廚具的客人，不知不覺也受到影響，開始對「房子」產生憧憬與想像，深思熟慮後決定在30歲前轉換跑道。

▲信義房屋十二期福星店主任張郁琪（前排中），選擇在30歲轉職到房仲業。

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即便歷經了三次投遞履歷都失敗的狀況，張郁琪永不放棄的精神，讓她終於在第四次成功錄取，入職後張郁琪活潑開朗又認真的個性，讓許多住戶留下深刻印象，當住戶有需求時，便開始主動聯繫，善於觀察客戶需求的她，除了發揮過去累積的銷售經驗，還結合了公司的數位工具資源，讓她能更精準的滿足客戶的要求，入職第一年，就創造了800萬元業績，勇奪「新秀獎」的榮耀。

張郁琪分享，會轉職到房仲業，最主要是希望「給自己一個機會」，除了增加收入及開創發展職涯的機會，也希望自己能增廣見聞、拓展自己的人脈。信義房屋近年來能吸引不少轉職者投入，除了保障薪資、多元獎金、眾多服務業者稱羨的「三節休假」，以及根據各縣市公告調整颱風天是否上班外，信義房屋也對人才培育及員工的職涯規劃相當重視，張郁琪也表示公司擁有完整的學習管道及晉升制度，對她來說相當加分。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月28日至2023年12月26日。