公司連3年不發年終！他心死問「還要待嗎」 過來人揭判斷標準

對上班族來說，年底最期待的就是年終獎金，近期也不少人陸續收到年終獎金，心情可謂悲喜大不同。對此，近日有一名網友好奇，若公司已經好幾年都不發年終獎金，是否還有必要繼續待？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「沒給員工年終的公司，最好是不是要換公司？」為題指出，身為員工，如果在一間公司待了3年，卻都沒給年終獎金，為公司效命、給公司發展的時間應該算足夠了，但沒有年終的公司值得繼續待下去嗎？好奇自己是否該為將來著想，趁年輕準備換公司？

貼文一出後，許多網友認為可以轉職，紛紛表示「第一年就可以走了」、「早該換了」、「你其實很想換吧！」、「有問就是想換了吧？有好的就去試」、「沒年終不就代表公司沒賺錢？還不跑」、「換阿幹嘛不換」、「一個字，換！」、「還不換是在等沒獎金的第四年膩」。

不過，也有部分網友認為，不能只看年終，看年薪多少才是關鍵！紛紛表示「如果年薪1000萬，可以不要年終沒關係」、「有些公司的年終是用春節禮金的名目發，你檢查一下」、「看年薪才準啊」、「年終爆多的公司才莫名奇妙，那平時的月薪是在發小錢個什麼勁」。