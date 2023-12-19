猴子也不去？晚九朝五大夜保全月薪2萬8 網提一類人可考慮

一般人都習慣日出而作、日落而息，若是必須違反正常生理時鐘的大夜班工作，通常會給予較高的薪水。有網友看到一個工廠大夜班保全的職缺，每日工作8小時，月薪是低於行情的28,000元，引起眾多討論，多數人認為這種待遇連猴子也不想去，但也有人提到很適合一類族群。

一名網友在PTT「WomenTalk」看板貼出一則「急徵」的求人訊息，工作內容是在台中一間工廠擔任保全，上班時間為晚上9點到早上5點，月休6日，負責門禁和人員進出管制，且註明無須加班、無經驗可，最引人關注的是月薪為28,000元起。發文者好奇詢問大家願意接受上述條件嗎？並自認「去睡覺的話，我個人是可以」。

大多數網友看到大夜班保全如此低廉的待遇，紛紛給出否定的答案，「28000？20年前的薪水」、「這種不是至少38000起嗎」、「25年前工廠大夜班月薪4萬2」、「以前都有大夜加給，底薪也比較高」；更人算出時薪僅145元，「不如做超商大夜，有冷氣又有東西吃」。還有不少人諷刺「這薪資肯定還不夠急」、「買保肝藥就先噴6000了」、「加給沒破5萬，猴子都不去吧」、「台灣不缺工，缺的是廉價勞工」。

至於是否真能上班睡覺？有網友提醒「工廠深夜最怕機料失竊，保全不可能打瞌睡吧」、「每個小時要巡廠區，睡個屁」。不過也有人認為只要工作輕鬆，未嘗不可，「應該可以上班追劇吧」、「我家樓下大夜2萬6難怪一直徵人，但我們的可以睡覺看劇」。

除此之外，還有人提到有一種族群或許適合這份工作，「不忙的話，想國考的人可考慮」、「沒人管隨便你讀書什麼的話，勉強適合部分求職者」。