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他拚年後轉職期望月薪4萬5 網力推「1職業」：錢多且穩定到退休

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己想找一份門檻低且月薪達4萬5千元的工作，有不少人推薦作業員。 示意圖／ingimage
一名男網友表示，自己想找一份門檻低且月薪達4萬5千元的工作，有不少人推薦作業員。 示意圖／ingimage

年關將近，不少人打算領完年終後轉職。一名男網友表示，自己目前在醫院擔任外包人員，計畫年後離職換新工作，期望的薪資待遇為4萬5千元。由於目前只想到保全和司機兩種職業，因此想請網友們推薦還有哪些低門檻卻又高薪的工作可以選擇，其中有不少人推薦作業員。

原PO在Dcard表示，目前是一名醫院外包人員，年後想換工作且希望找到月薪4萬5千元的職業。由於個人技能上的考量，因此只能選擇低門檻的工作，目前想到的是保全和司機。除了自己想做的那兩類工作，原PO也詢問說作業員、倉管等職業是否有機會領到4萬5的薪資。

貼文一出，不少網友推薦作業員，「如果要長久穩定到退休的話，就作業員吧」、「長榮地勤作業員啊，正職底薪加津貼有4萬初（每個單位都不同）月休10天，做4休2，隨便加個班就有45000了，如果願意輪夜班以及拚加班的話，可以6字頭」、「科技廠的作業員可以考慮，做二休一、做三休一都有，12小時如果上夜班可以加班到6萬，白天正常做也有4萬以上，季獎金、久留獎金、年終都有，錢不會少給但是就差在不好放假」、「門檻低的當然是科技業作業員，錢多假又多」。

另外有網友推薦國軍，「可以去當兵啊，前陣子有看到海軍招募」、「當兵就能 簽下去吧」、「與其選擇保全，我覺得不如當兵，20年就能退，吃飯又便宜」。也有人提供建議說「餐飲業，桃園有學徒喊42-45k，乖乖做一年出喊50k，或者水電，巴結一點1-2年前拚接案」、「去讀個學士後護理學系啊，反正很缺人，證照也好考」、「外送吧4萬不會很難」、「當保全去考證照做總幹事，聽說有4-5萬，公車司機好像都有5萬，但我覺得做保全比較輕鬆，有些住戶還會送禮、包紅包」、「司機的話體力要撐得住，不然做不久」。

離職 保全

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