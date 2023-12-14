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兒怨竹科爸中年失業去百貨業打工「很丟臉」 網一面倒怒轟：你才可悲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網上發文表示，自己的父親原在科技業工作，因為被裁員，所以決定去服務業打工，讓他覺得很丟臉。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名網友在網上發文表示，自己的父親原在科技業工作，因為被裁員，所以決定去服務業打工，讓他覺得很丟臉。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

人生世事難料，沒有人能夠保證自己的職涯會一帆風順、毫無變故。近日一名男大生在網上發文表示，他的爸爸原本在竹科上班，但因為被裁員，於是決定到百貨公司做工讀，原PO知曉後，認為若是日後和同學去逛街遇到爸爸，會很丟臉，於是發文希望網友幫忙想理由勸退，遭網友一面倒怒批，「你爸有你這種兒子才丟臉」。

原PO在Dcard上發文表示，他的爸爸目前42歲，原本在竹科工作，因為今年被裁員的關係，所以打算到新竹的巨城去應徵工讀，原PO聽後非常不解，認為已經42歲了還去做PT是不是哪裡搞錯了，又表示之後若和同學到巨城逛街時巧遇對方，會不知道要躲還是閃、很丟臉，因此希望網友們能分享一些服務業工作很累、沒有前景的心得來勸退他爸。

許多網友怒批原PO的心態才是最丟臉的，「你爸有你這種兒子才丟臉」、「你比較丟臉好嗎？ 你爸堂堂正正的在賺錢，你只顧著跟同學逛街玩樂，要馬你讓你爸退休、你來養他，不然就閉嘴好嗎？」、「如果這不是反串，原po是真的挺可悲的」、「你站在你爸爸的立場想想，他工作時可能還會遇到更多認識他的人，他這樣忍受是為了什麼？ 而你卻還在認為他會丟你的臉，你自己有做了什麼了不起的事嗎？」 。

也有網友認為對42歲的人來說，轉職還不算太晚，「42歲還很年輕，中壯年。服務業除了要應付奧客很辛苦之外，其他都還好。 年紀是自己給自己定義的，不是拿來比較歧視貼標籤的」、「只要心態正常啥工作都是可以接受的，42歲轉業還算年輕，45或50就都沒選擇了，這不一定是個機運」、「我年紀比你爸還大，我需要錢，我也是在服務業先待，心態的問題」。

爸爸 裁員 心態 職涯 Dcard 失業

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