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勸下屬「拿薪水就該好好做事」 工作狂被舉發職場霸凌超錯愕

聯合新聞網／ 綜合報導
一位工作狂上司告誡下屬「拿了錢就該好好工作」，結果竟被舉發職場霸凌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位工作狂上司告誡下屬「拿了錢就該好好工作」，結果竟被舉發職場霸凌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代職場注重心理層面，如何讓員工保持對工作的熱忱，相當考驗各級主管的管理能力。且不是說工作能力好，在管理上面就能有同樣的表現。甚至自己以為是激勵他人的話，還可能變成霸凌他人的語言，引起不必要的誤會。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名A先生的職場老鳥，過去工作非常勤奮，是同事公認的「工作之鬼」。有一回，一位下屬B先生對於工作有些困擾，於是找A談心。A認為B下屬做事雖然細心，但常常因此有所拖延，耽誤了原先的期限，容易因此受到責備。

於是A先生告訴B先生，要他保有社會人士的自覺，既然都已經領薪水了，就該把事情做到好。在期限內完成交辦的任務，不過只是份內工作而已。結果。B先生被這麼一訓話，就漸漸變得沉默。後來上司告訴A先生，說他這樣的「指導」行為，已經構成職場霸凌了。

這樣的結果讓A先生相當驚訝，認為自己在百忙之中，特別抽空來關心B的狀況，結果反而被當成霸凌。但他也確實觀察到，B先生在這麼被訓過之後，看起來心情上似乎變得更糟，工作則沒有太多長進。後來和他人討論過後，確實承認自己的態度有問題，也寫了道歉信向B賠罪，讓事件和平落幕。

霸凌 日本 職場

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