主婚人假、新進人員特別假…福利羨煞眾人！幸福企業大點名

年底即將到來，從入職以來你享受過哪些公司福利了呢？除了高額的薪水，優渥的員工福利也是求職者找工作時注重條件，依照《職工福利金條例》，不論是公營、私營之工廠、礦場或其他企業組織，均應提撥職工福利金辦理職工福利事業，從基本的休假制度、三節禮金、員工旅遊、年終尾牙到績效獎金、結婚生育補助等，好的職工褔利才能讓員工在工作時動力滿滿，做事效率事半功倍。

想知道幸福職場必備的要素有哪些嗎?從《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「員工福利」近一年熱門關鍵字，可以發現幸福感、生育、育兒、旅遊補助、禮券、 禮品、津貼、休假、優渥、信託、身心健康、攜帶家眷、向心力、退休生活、退休金、安養等。

小編也列舉國內知名企業名單，不僅注重永續經營、環境保護及社會參與，有些公司對於員工照顧更是優於《勞基法》及業界企業，想知道有哪些網路熱議員工福利嗎? 現在就趕快跟著我們一起來看看吧!

image source:《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃工作之餘也能擁有幸福感

出門上班最重要的不外乎在工作中找到幸福感！從「員工福利」近一年熱門關鍵字可以發現幸福感、生育、育兒、攜家帶眷及向心力上榜，針對公司提供育兒相關設施、讓員工攜家帶眷參與團康活動，網友認為不僅能夠增加向心力，也能帶給員工幸福感，「三不五時員工聚餐或出去玩，然後吃的東西都很浮誇」、「朋友公司是固定一周一天會有老闆請吃下午茶時間」、「單身有員工宿舍，有小孩有就近幼稚園或托育單位」。

以中鋼為例，員工在中鋼上班，不僅可以享用水餃、蔥油餅、XO醬等隱藏版員工餐美食，還有販賣部、福利餐廳、集團會館、單身宿舍、健身館、18線上下班交通車、自助洗衣中心、幼兒園及閱覽室等設施。為強化公司凝聚力，促進員工間情誼，中鋼福委會除了每年定期舉辦大型自強活動，也輔導成立41個社團及設置相關員工休閒運動場所，積極鼓勵員工參與社團活動，以照顧員工、協助員工一起健康成長作為出發點。

另外像是以晶片微影設備起家的ASML（艾司摩爾）提供交通車往返台北、林口及新竹地區，公司全天候供應研磨咖啡、牛奶及茶包，還有免費中式、西式及低脂午餐，另設有健身房、韻律教室、咖啡廳，提供專業瑜伽、韻律課程及不定期免費肩頸按摩，更重要的是還能參加福委會舉辦多元化活動與社團，「Great Place to Work」計畫邀請員工眷屬一同參加野餐、音樂會、棒球日等活動，讓員工工作起來更有活力。

▲中鋼公司

image source:翻攝中鋼公司官網

▲ASML艾司摩爾

image source:翻攝FB／ASML

＃多項補助津貼讓你領好領滿

除了每個月發薪日令上班族迫不及待，公司額外提供的補助和津貼更是許多人求職必看福利！在「員工福利」近一年熱門關鍵字，也能發現旅遊補助、禮券、禮品和津貼等也是網友熱烈討論員工福利必備選項。

有網友曾在PTT上詢問「公司福利怎樣最狂？」不少網友就點出補助和津貼福利，「旅遊補助三萬」、「敢發獎金」、「外縣市來上班的租屋補貼」、「發獎金比較實在」、「想知道旅遊補助破萬的公司」。

以台灣知名航空公司「星宇航空」為例，星宇航空不只實現員工願望，提供眾人欽羨不已的員工免費票、折扣票和旅伴票，讓員工可以和最珍視的家人、伴侶及朋友攜手出國旅遊，針對員工婚喪喜慶部分，還提供結婚禮金、喪葬補助費、傷病慰問、星宇小舖員工購買優惠，職福會還會額外給予生日禮金、三節禮金及各項特約廠商優惠，也讓星宇航空成為求職者擠破頭也想加入的企業之一。

▲星宇航空

image source:翻攝FB／STARLUX Airlines

＃結婚生子到退休一手包辦

從「員工福利」近一年熱門關鍵字也能看到休假、優渥、退休生活、退休金及安養等字詞，大家對於工作不僅關注優渥休假制度，還希望可以規劃退休生活、領取退休金，未來能夠安養天年。

有許多新鮮人對於退休感到焦慮，「房子打理到好，然後家人小孩也得到完美照護，存款約1000萬就能退休了吧」、「覺得退休後要多少錢才夠花？」

對此有不少企業從結婚生子到退休都一手包辦，像是中鋼不僅擁有優於法令規定的婚假、產檢假、新進人員特別假、喪假，還提供業界獨有主婚人假，為了鼓勵員工成家立業，中鋼福委會歷年多次舉辦集團結婚典禮，贈予參加的新人結婚津貼作為賀禮，並提供新生兒祝賀禮金，鼓勵新人多多生育，增產報國；另因應退休潮，為照護退休員工，中鋼於人力資源處下設立「長青資源服務組」，從結婚生子、退休都幫員工一手包辦。

Google以員工樂在工作為宗旨，不只新手媽媽有18週帶薪假，新手爸爸也有6週帶薪假，父母返回工作崗位後，還能將小孩托給園區育嬰中心照顧，不用再害怕需要四處找保母、親戚幫忙的窘境，此外，每位員工皆享有不帶薪假長達3個月福利，期間所有醫療保險、股票和獎金都不會中斷。

▲中鋼公司

image source:翻攝中鋼公司官網

▲Google

image source:翻攝FB／Google

＃團體保險、健康檢查一應俱全

最後從「員工福利」近一年熱門關鍵字也能看到信託、身心健康，可見工作之餘大多數人還是很關注自己的健康狀態，網友分享「我們公司可以每年安排一次免費大醫院的健康檢查」、「每年身體健康檢查都有，另外提供冬天打流感疫苗」。



以台塑集團為例，台塑除了為員工投保勞健保，廠區福委會也會替員工投保意外險及醫療險，或提供員工優惠費用投保意外險、醫療險與防癌險等各式團險，員工可依照個人需求選擇。

針對健康照護福利，台塑也提供比法定項目更優惠之員工定期健康檢查，對於從事噪音、特定化學物質等特別危害健康作業員工，特別實施特殊健康檢查、健康分級管理，健康檢查項目也增加甲型胎兒蛋白、癌胚胎抗原及口腔黏膜等癌症篩檢，還有不定期健康衛教資訊、體重管理、戒菸門診、預防保健、抒壓講座可以參加，若有任何疑問也能馬上諮詢廠區醫務室醫護人員，員工和其眷屬前往長庚醫院就醫、健康檢查也能享優惠折扣，為員工的身體健康把關。

▲台塑集團

image source:翻攝FB／台塑企業 Formosa！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2023年11月09日。