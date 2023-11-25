快訊

教授整年未到校 打零分被指教學不力 為何大學解聘卻敗訴

爆民眾黨3內幕！批黃珊珊「球員兼裁判」 前議員候選人退黨

球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

薪酬福利不變！科技公司宣布「周休三日」網見公告驚：一天只上6.5小時

聯合新聞網／ 綜合報導
中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變。 圖／canva
中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變。 圖／canva

近日，中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變，這張公告也羨煞了許多網友，表示「根本是神仙公司」、「趕緊廣推普及」。

綜合陸媒報導，中國深圳的仟溢視訊科技有限公司，在11月15日發布了一張公告，上頭寫著，「為提高職員工作效率和創造力，經公司領導研究決定，我司將於11月20日（星期一）起實行新的四天工作日，薪酬和其他福利不變。除法定周末雙休外，全體員工每周三帶薪休假，不鼓勵加班，如有任務經申請批可調休。」

不過公告也寫著，「作息時間調整為上班10點，下班為16:30，中午除必要午餐時間不另設午休時間，請大家嚴格按照新的工作時間上下班，特此通知」。

中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變。圖／取自網易
中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變。圖／取自網易

這公告一出也羨煞許多網友，很多人都羨慕表示「根本是神仙公司」，也很多人期望可以「推廣普及」。公司負責人徐先生表示，因為公司加自己就只有6名員工，通常工作在上班時間都能處理完成，而且不需要一定要在辦公室處理，有事的時候，他們在外面一樣會處理，大家都努力想把事業做好，就沒必要考慮安排上班時間的問題。

徐先生表示，公司主要業務是負責一些國外公司的材料採購，以前的工作時間是早上8點半到下午6點，但其實規定的工作時間員工都能把工作完成，後來發現公司除了自己外，大家都有小孩，為了方便接送就把上班時間調整到了10點，下午4點多說一聲就可以提早走，後來就按照他們時間來安排了。

週休三日 科技業

延伸閱讀

上班族午休露下體嚇人 警斥：你小孩知道爸爸遛鳥嗎

1公里走2小時！西港大橋因舖路塞爆 黃偉哲說重話了

新亮點！參考深圳歡樂港灣經驗 基隆市打造「港景兒童樂園」

清潔隊員街頭衝突2死1重傷 北市環保局：非上班時間發生

相關新聞

薪酬福利不變！科技公司宣布「周休三日」網見公告驚：一天只上6.5小時

近日，中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變，這張公告也羨煞了許多網友，表示「根本是神仙公司」、「趕緊廣推普及」。

不到最後死線絕不動工？八大拖延症改善方式助你有效提升工作效率！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「拖延症改善方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大拖延症改善方式排行。

退役職軍遇人生轉折…歸零蹲點半年後5家公司搶著要

雲林縣45歲魏姓男子原是職業軍人，退伍後一度在人生岔路口徘徊，經旁人建議，他從陌生的配電產業開始蹲點，半年內攻下2張丙級...

基隆社區聯合徵才 27日登場

基隆就業中心本月27日在基隆市婦幼福利服務中心辦社區聯合徵才，包含摩斯漢堡、麥當勞、美廉社等廠商將提供近400個職缺，該...

解駕駛荒 台中客運業加薪留人

台中市交通局11月起調整公車運價，帶動公車業界加薪。台中客運昨早開勞資協調會，宣布駕駛每月加薪4000元，盼穩定駕駛人力...

國安危機？瓦斯行月薪5萬沒人做 他曝行業現況：1桶賺不到100元

台灣瓦斯行缺工嚴重，有專家評估，再過10年若持續沒有年輕人願意接手，恐面臨「國安危機」。一名家裡經營瓦斯行的網友透露職業辛酸，不只屬於危險行業，還時常收到客訴抱怨價格與等待時間，更坦言「一桶瓦斯賺不到100元」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。