薪酬福利不變！科技公司宣布「周休三日」網見公告驚：一天只上6.5小時

近日，中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變，這張公告也羨煞了許多網友，表示「根本是神仙公司」、「趕緊廣推普及」。

綜合陸媒報導，中國深圳的仟溢視訊科技有限公司，在11月15日發布了一張公告，上頭寫著，「為提高職員工作效率和創造力，經公司領導研究決定，我司將於11月20日（星期一）起實行新的四天工作日，薪酬和其他福利不變。除法定周末雙休外，全體員工每周三帶薪休假，不鼓勵加班，如有任務經申請批可調休。」

不過公告也寫著，「作息時間調整為上班10點，下班為16:30，中午除必要午餐時間不另設午休時間，請大家嚴格按照新的工作時間上下班，特此通知」。

中國深圳一家科技公司宣布「調整上班時間」，內容是公司將實行「四天工作日」，每週三改為帶薪休假，薪水和其他福利都不變。圖／取自網易

這公告一出也羨煞許多網友，很多人都羨慕表示「根本是神仙公司」，也很多人期望可以「推廣普及」。公司負責人徐先生表示，因為公司加自己就只有6名員工，通常工作在上班時間都能處理完成，而且不需要一定要在辦公室處理，有事的時候，他們在外面一樣會處理，大家都努力想把事業做好，就沒必要考慮安排上班時間的問題。

徐先生表示，公司主要業務是負責一些國外公司的材料採購，以前的工作時間是早上8點半到下午6點，但其實規定的工作時間員工都能把工作完成，後來發現公司除了自己外，大家都有小孩，為了方便接送就把上班時間調整到了10點，下午4點多說一聲就可以提早走，後來就按照他們時間來安排了。