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北台企業專才媒合會 產學對接舒緩疫後缺工
為緩解疫後產業缺工困境，北台8縣市昨攜手在新北辦企業專才媒合會，參與企業表示，過往不知道如何爭取中央資源，透過平台直接與學校對接更省時省力。新北經發局說，開設產專班助學生就業，也為企業找人才，創造多贏。
疫情改變產業結構，疫後攬才與求職熱絡，過往在校園或一般就業博覽會，學生往往要單打獨鬥投履歷，企業也被動接收畢業生資訊做篩選，對接成效有限。北台8縣市由新北起頭，偕中央跨部會資源，舉辦2023北台企業專才媒合洽談會。
有畢業生表示，過往到就博會，只能拚命撒履歷，短時間內對企業不夠了解，企業也難認識他們，就博會成果未必如意。東碩資訊人資部經理說，過去只能直接面對畢業生，要一間間學校巡迴，缺乏企業與學校之間平台，費力耗時且成效不佳。
經發局工商企畫科長王美惠說，今年首次辦企業專才媒合洽談會，協助企業直接與學校對接，可針對產業需求開產專班，畢業後可直接就業，企業也能了解學校特色，學校辦學也能符合就業方向。
新北市副秘書長龔雅雯指出，此次媒合平台從「專才再深化」、「人才再加值」、「產學大合作」及「國際攬才大進擊」4大面向著手。亞東科大校長黃茂全說，校園直接對企業，時間不侷限在畢業季，地點擴及8縣市，也串接中央資源，效益加倍。
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